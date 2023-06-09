Müge Anlı’nın programında korkunç gerçek ortaya çıkmıştı: Katiller mahkemede birbirini suçladı!

6 AY DERİN DONDURUCUDA KALMIŞ

Bunun üzerine programa telefonla bağlanan bir kadın 1,5 yaşındaki Naime'nin birkaç aydır bakıcı olarak kendisine bırakıldığını anlattı. Eve giden ekipler küçük çocuğu bakıcı kadından teslim alınca 3 yaşındaki ablası Lina Nazlı'nın öldürülmesiyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı. Öyle ki küçük kızın Muhabbet Toz ve Mehmet Aksu tarafından öldürüldüğü, 6 aydır da derin dondurucuda saklandığı bilgisine ulaşıldı.