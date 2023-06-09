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Müge Anlı’nın programında korkunç gerçek ortaya çıkmıştı: Katiller mahkemede birbirini suçladı!
Giriş Tarihi: 09.06.2023 17:22
Güncelleme Tarihi: 09.06.2023
17:22
Müge Anlı’nın programında korkunç gerçek ortaya çıkmıştı: Katiller mahkemede birbirini suçladı!
3 yaşındaki Lina Nazlı, canice hayattan kopartıldı. 6 ay boyunca derin dondurucuda saklandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkan gerçek tüm Türkiye'yi sarstı. Korkunç cinayetle ilgili yargılama başladı. Katiller, savunma yaparken birbirini suçladı