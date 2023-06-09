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Haberler Yaşam Müge Anlı’nın programında korkunç gerçek ortaya çıkmıştı: Katiller mahkemede birbirini suçladı!
Giriş Tarihi: 09.06.2023 17:22 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 17:22

Müge Anlı’nın programında korkunç gerçek ortaya çıkmıştı: Katiller mahkemede birbirini suçladı!

3 yaşındaki Lina Nazlı, canice hayattan kopartıldı. 6 ay boyunca derin dondurucuda saklandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkan gerçek tüm Türkiye'yi sarstı. Korkunç cinayetle ilgili yargılama başladı. Katiller, savunma yaparken birbirini suçladı

MEHMET BONCUK
Müge Anlı’nın programında korkunç gerçek ortaya çıkmıştı: Katiller mahkemede birbirini suçladı!

Türkiye'nin konuştuğu davada, katiller hakim karşısına çıktı. Anlattıkları şok etkisi yarattı. Gaziantep'te yaşayan Melisa İlhan, geçtiğimiz yıl Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. 1.5 ve 3 yaşındaki çocuklarının kayıp olduğunu anlattı.

Müge Anlı’nın programında korkunç gerçek ortaya çıkmıştı: Katiller mahkemede birbirini suçladı!

6 AY DERİN DONDURUCUDA KALMIŞ

Bunun üzerine programa telefonla bağlanan bir kadın 1,5 yaşındaki Naime'nin birkaç aydır bakıcı olarak kendisine bırakıldığını anlattı. Eve giden ekipler küçük çocuğu bakıcı kadından teslim alınca 3 yaşındaki ablası Lina Nazlı'nın öldürülmesiyle ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı. Öyle ki küçük kızın Muhabbet Toz ve Mehmet Aksu tarafından öldürüldüğü, 6 aydır da derin dondurucuda saklandığı bilgisine ulaşıldı.

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Müge Anlı’nın programında korkunç gerçek ortaya çıkmıştı: Katiller mahkemede birbirini suçladı!

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTILAR...

Tutuklanan iki cani, bugün hakim karşısına çıkartıldı. Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanıklar Mehmet Aksu ile Muhabbet Toz, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Müge Anlı’nın programında korkunç gerçek ortaya çıkmıştı: Katiller mahkemede birbirini suçladı!

BUZDOLABINA KOYDUK...

Duruşmada hâkimin söz verdiği Muhabbet Toz, küçük kızın yemek yerken annesi tarafından sert bir şekilde sarsıldığını ve o sırada kafasını yere çarptığını iddia ederek, "Çocuk bayılınca Mehmet Aksu'yu telefonla aradım. Hastaneye götürmedik. Zaten çocuk nefes almıyordu. En sonunda çocuğu Mehmet ile ikimize ait iş yerindeki buzdolabına koymaya karar verdik. Buzdolabını Mehmet Aksu aldı. Çocuğu buzdolabına anne Melisa da dahil üçümüz aynı arabada götürdük ve buzdolabına koyduk" ifadesini kullandı.

Müge Anlı’nın programında korkunç gerçek ortaya çıkmıştı: Katiller mahkemede birbirini suçladı!

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Mehmet Aksu da olay günü iş yerinde çalıştığını, kendisini telefonla arayan Muhabbet Toz'un çocuğun can çekiştiğini, acil eve gelmesi gerektiğini söylemesi üzerine çocuğun kaldığı eve gittiğini açıkladı. Çocuğa kalp masajı yaptığını, korktukları için hastaneye götürmediklerini iddia eden Mehmet Aksu, "Ne yaptıysak çocuk tepki verdi, ölmüştü. O an ne yapacağımızı bilemedik. Çocuğu buzdolabına koymaya karar verdik. Gidip buzdolabı aldık. Buzdolabını da kilitledik. Ben üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum. Hatırladığım kadarıyla televizyon programını görmeden önce emniyete gidip teslim oldum" ifadesini kullandı.

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