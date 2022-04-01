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Haberler Yaşam Müge Anlı’ya damga vurdu: Adem Dolapçı 1 değil 2 değil 3 değil tam 12 kadını kandırdı!
Giriş Tarihi: 01.04.2022 09:48 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 09:48

Müge Anlı’ya damga vurdu: Adem Dolapçı 1 değil 2 değil 3 değil tam 12 kadını kandırdı!

Ankara'da yaşayan eski nişanlısı öğretmen Ayten Kahraman'ı (47) 5.5 milyon lira dolandırdığı iddia edilen Adem Dolapçı'nın (47) her gün yeni bir mağduru ortaya çıkıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'e de damga vuran Dolapçı'nın 12. mağduru, yaşadığı kabusu şöyle anlattı…

Müge Anlı’ya damga vurdu: Adem Dolapçı 1 değil 2 değil 3 değil tam 12 kadını kandırdı!

Adem Dolapçı, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündem olmuştu… Adem Dolapçı'nın 12. mağduru emlak danışmanı Sultan Sarıkaya (42) oldu.

Müge Anlı’ya damga vurdu: Adem Dolapçı 1 değil 2 değil 3 değil tam 12 kadını kandırdı!

'2 MİLYON LİRA DOLANDIRDI'

Sarıkaya, "Adem Dolapçı, 'çiftlik yapacağım' diyerek ortağım ve beni 2 milyon lira dolandırdı. Şikayetçi olduk" dedi.

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Müge Anlı’ya damga vurdu: Adem Dolapçı 1 değil 2 değil 3 değil tam 12 kadını kandırdı!

ADEM DOLAPÇI 12 KADINI DOLANDIRDI

Dolapçı'nın 12 kişiyi toplamda 33 milyon 302 bin lira dolandırdığı öne sürüldü.

Müge Anlı’ya damga vurdu: Adem Dolapçı 1 değil 2 değil 3 değil tam 12 kadını kandırdı!

42 yaşındaki emlak danışmanı Sultan Sarıkaya, "Resmi işlemler ortağım adına yapıldı. O dönemde emlak danışmanlığı yapıyordum. Ortağım organizasyon firması vardı.

Müge Anlı’ya damga vurdu: Adem Dolapçı 1 değil 2 değil 3 değil tam 12 kadını kandırdı!

İLK ETAPTA 750 BİN TL İSTEDİ

Ticaret ile uğraşıyordu. Adem Dolapçı ile ortak bir arkadaş vasıtasıyla tanıştılar. Çiftlik kurulacaktı. 'Araziyi biz ayarlayacağız' dediler. İlk etapta 750 bin lira istediler. Bu olay 2015-2016 yılları arasında oldu. Söz verdikleri gibi çiftlik kuruldu.

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