Müge Anlı’ya damga vurdu: Adem Dolapçı 1 değil 2 değil 3 değil tam 12 kadını kandırdı!

İLK ETAPTA 750 BİN TL İSTEDİ

Ticaret ile uğraşıyordu. Adem Dolapçı ile ortak bir arkadaş vasıtasıyla tanıştılar. Çiftlik kurulacaktı. 'Araziyi biz ayarlayacağız' dediler. İlk etapta 750 bin lira istediler. Bu olay 2015-2016 yılları arasında oldu. Söz verdikleri gibi çiftlik kuruldu.