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Müge Anlı’ya damga vurdu: Adem Dolapçı 1 değil 2 değil 3 değil tam 12 kadını kandırdı!
Giriş Tarihi: 01.04.2022 09:48
Güncelleme Tarihi: 01.04.2022
09:48
Müge Anlı’ya damga vurdu: Adem Dolapçı 1 değil 2 değil 3 değil tam 12 kadını kandırdı!
Ankara'da yaşayan eski nişanlısı öğretmen Ayten Kahraman'ı (47) 5.5 milyon lira dolandırdığı iddia edilen Adem Dolapçı'nın (47) her gün yeni bir mağduru ortaya çıkıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'e de damga vuran Dolapçı'nın 12. mağduru, yaşadığı kabusu şöyle anlattı…