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Müge Anlı'ya haykırdı: TikTok'tan tanıştığı sevgilisi, yaşlı adamın her şeyini çalıp ortadan kayboldu!
Giriş Tarihi: 25.04.2023 10:25
Güncelleme Tarihi: 25.04.2023
10:27
Müge Anlı'ya haykırdı: TikTok'tan tanıştığı sevgilisi, yaşlı adamın her şeyini çalıp ortadan kayboldu!
Duyanları hayrete düşüren olay Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşandı. Aksaray'da yaşayan Doğan Daşkın, kendisinden 16 yaş küçük Fatma Şirin ile sevgili oldu. Ancak 12 Nisan günü Fatma Şirin, Daşkın'ın, kuzusunu, muhabbet kuşunu ve porsenellerini alıp evden kayboldu. İşte haberin ayrıntıları...