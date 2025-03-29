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Muğla bayram namazı saati! 2025 Muğla’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
11:40
Muğla'da Ramazan Bayramı sabahı için hazırlıklar devam ederken, vatandaşlar camilere gitmek üzere namaz saatini araştırıyor. Bayram sabahının bereketi ve manevi huzuru için bayram namazı önemli bir ibadet olarak öne çıkıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2025 yılı Muğla bayram namazı saati açıklandı. Erken saatlerde camilere akın edecek olan vatandaşlar için namaz vakti büyük önem taşıyor. Peki, Muğla'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte detaylar…