Muğla bayram namazı saati! 2025 Muğla’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram sabahı Muğla'da camiler dolacak ve dualar yükselecek. Ramazan Bayramı'nın en anlamlı anlarından biri olan bayram namazı için 2025 yılı saatleri belli oldu. Diyanet'in paylaştığı verilere göre, Muğla bayram namazı vakti sabahın ilk ışıklarıyla birlikte idrak edilecek. Bayramın coşkusunu camilerde yaşamak isteyen vatandaşlar namaz saatini öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Muğla'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte tüm bilgiler…