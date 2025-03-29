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Haberler Yaşam Muğla bayram namazı saati! 2025 Muğla’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 11:40 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 11:40

Muğla bayram namazı saati! 2025 Muğla’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Muğla'da Ramazan Bayramı sabahı için hazırlıklar devam ederken, vatandaşlar camilere gitmek üzere namaz saatini araştırıyor. Bayram sabahının bereketi ve manevi huzuru için bayram namazı önemli bir ibadet olarak öne çıkıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2025 yılı Muğla bayram namazı saati açıklandı. Erken saatlerde camilere akın edecek olan vatandaşlar için namaz vakti büyük önem taşıyor. Peki, Muğla'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte detaylar…

Muğla bayram namazı saati! 2025 Muğla’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram sabahı Muğla'da camiler dolacak ve dualar yükselecek. Ramazan Bayramı'nın en anlamlı anlarından biri olan bayram namazı için 2025 yılı saatleri belli oldu. Diyanet'in paylaştığı verilere göre, Muğla bayram namazı vakti sabahın ilk ışıklarıyla birlikte idrak edilecek. Bayramın coşkusunu camilerde yaşamak isteyen vatandaşlar namaz saatini öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Peki, Muğla'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte tüm bilgiler…

Muğla bayram namazı saati! 2025 Muğla’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

MUĞLA BAYRAM NAMAZ SAATİ 2025 BELLİ OLDU

Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart 2025 Pazar günü idrak edilecek. Ramazan Bayramı'nın birinci günü sabah saatlerinde camilerin yine dolup taşması bekleniyor.

İşte Muğla bayram namazı saati 2025 bilgileri!

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Muğla bayram namazı saati! 2025 Muğla’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

MUĞLA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan Bayramı heyecanı başlarken namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il paylaşıldı.

30 Mart 2025 Pazar günü eda edilecek Muğla bayram namazı saati 07:25 olarak belirlendi.

Muğla bayram namazı saati! 2025 Muğla’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir.

Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama şeklinde niyet edilir.

Muğla bayram namazı saati! 2025 Muğla’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İlk olarak niyet edilir. Örneğin, "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" biçiminde niyet edilmektedir.

1. Rekat

  • Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
  • Sırası ile imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,
  • Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
  • Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
  • Sonrasında 4. Tekbir alınır ve bu sefer de eller göbek hizasında bağlanır.
  • İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessiz bir şekilde imamı dinler.
  • Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.