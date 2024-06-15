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Muğla bayram namazı saati! Muğla’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
13:49
Muğla bayram namazı saati! Muğla’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Kurban Bayramı bu sene 16 Haziran Pazar günü idrak edilecek. Allah'a yaklaşmak, Allah'ın rızasını kazanmak için kurban etme ibadeti anlamına gelen Kurban Bayramı'nda ibadetlerini gerçekleştirecek olan Müslümanlar "Muğla'da bayram namazı saati" araştırmasına başladı. Dayanışma, birlik beraberlik ve kardeşliğin an planda tutulduğu bayramda namazlar cemaatle kılınacak ve eller semaya yükselecek. Diyanet İşleri Bakanlığı, 2024 Kurban Bayramı namazı saatlerini duyurdu. Peki 16 Haziran 2024 Muğla'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı ne zaman kılınacak? İşte Muğla bayram namazı saati