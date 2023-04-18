MUĞLA DEPREMİ SON DAKİKA: 18 Nisan 2023 AFAD ve Kandilli ile son dakika Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Gelen son dakika haberine göre, Muğla'da deprem oldu. Kahramanmaraş merkezli yüzyılın felaketi sonrası afet bölgesi başta olmak üzere fay hattı üzerinde bulunan şehirlerde yaşayan vatandaşlar her sarsıntı sonrası paniğe kapılıyor. Ülke genelinde çokça kez küçük büyük çaplı sarsıntılar yaşanırken Akdeniz'de Muğla Marmaris merkezli bir deprem meydana geldi. Bu noktada az önce Muğla'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt aramaya başladı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler ile 18 Nisan 2023 Muğla deprem merkez üssü ve şiddeti hakkında detaylar...