Muğla Menteşe seçim sonuçları! 14 Mayıs 2023 Menteşe seçim sonucu canlı ve anlık oy oranı

14 Mayıs Pazar günü milyonlar sandıklara giderek oy kullanacak. Oy kullanma işleminin ardından, Menteşe seçim sonuçları ve oy oranları YSK tarafından yayınlanan istatistikler ile birlikte açıklanacak. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili adayları arasında kazanan isim ve Menteşe oy oranları sabah.com.tr'den Pazar günü anbean canlı aktarılacak. İşte Menteşe seçim sonuçları 2023! Muğla Menteşe Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları