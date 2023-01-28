Haberler Yaşam Muğla TOKİ sonuçları sorgulama | 2023 Muğla TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

Giriş Tarihi: 28.01.2023 00:19 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 00:19

Muğla TOKİ sonuçları sorgulama | 2023 Muğla TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

İlk evim ilk iş yerim kuraları 7. etapla 23 Ocak - 8 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılmaya devam ediliyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile beraber Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kurası gerçekleştirilecek olan illerden olan Muğla'da çekilişe başvuru yapanlar Muğla TOKİ sonuçları sorgulama sayfasına erişmek adına 2023 Muğla TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası şeklinde araştırmalarına devam ediyor. İşte 2023 Muğla TOKİ sonuçları sayfası ve tüm detaylar.