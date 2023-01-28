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Haberler Yaşam Muğla TOKİ sonuçları sorgulama | 2023 Muğla TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA
Giriş Tarihi: 28.01.2023 00:19 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 00:19

Muğla TOKİ sonuçları sorgulama | 2023 Muğla TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

İlk evim ilk iş yerim kuraları 7. etapla 23 Ocak - 8 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılmaya devam ediliyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile beraber Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kurası gerçekleştirilecek olan illerden olan Muğla'da çekilişe başvuru yapanlar Muğla TOKİ sonuçları sorgulama sayfasına erişmek adına 2023 Muğla TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası şeklinde araştırmalarına devam ediyor. İşte 2023 Muğla TOKİ sonuçları sayfası ve tüm detaylar.

Muğla TOKİ sonuçları sorgulama | 2023 Muğla TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

Muğla TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgulama sayfası detayları merak konusu olarak başvuru yapanlar tarafından Muğla TOKİ sonuçları sorgulama sayfasına erişmek istenerek 2023 Muğla TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası şeklinde araştırılmaya devam ediliyor.

MUĞLA TOKİ SONUÇLARI SORGULAMA

Muğla TOKİ sonuçları sorgulama sayfası detayları ve tüm bilgiler şöyle;

Muğla TOKİ sonuçları sorgulama | 2023 Muğla TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Muğla TOKİ 2 bin 600 konut hak sahibi belirme kurası Merkez, Bodrum, Fethiye, Köyceğiz, Milas, Seydikemer, Kavaklıdere, Yatağan ilçeleri için 28-29 Ocak 2023 günleri yapılacak.

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Muğla TOKİ sonuçları sorgulama | 2023 Muğla TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

Muğla TOKİ kura çekilişi ilçe ilçe şu tarihlerde yapılacak.

MERKEZ – 28 Ocak – Saat: 10:00

BODRUM – 28 Ocak – Saat: 10:00

Muğla TOKİ sonuçları sorgulama | 2023 Muğla TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

FETHİYE – 28 Ocak – Saat: 10:00

KÖYCEĞİZ – 29 Ocak - Saat: 10:00

Muğla TOKİ sonuçları sorgulama | 2023 Muğla TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama sayfası BURADA

MİLAS – 29 Ocak - Saat: 10:00

SEYDİKEMER – 29 Ocak - Saat: 10:00

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