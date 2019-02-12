Muğla'da Badem Çiçeği Festivali'nden renkli görüntüler

Festival düzenleme komitesi başkanı Özge Atalay, yaptığı açıklamada; "Datça'da 3 gün boyunca devam eden festivalimizin çok güzel bir kapanışla tamamladık. Festival yoğun ilgi gördü. Hem tur şirketleri hem de bireysel olarak yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı. Tahminen 30 bin kişi festival için ilçemize geldi, kesin rakamlar daha sonra ortaya çıkacak.