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'da 'nden renkli görüntüler

Giriş Tarihi: 12.02.2019 15:33 Güncelleme Tarihi: 12.02.2019 15:47
Muğla'da Badem Çiçeği Festivali'nden renkli görüntüler

Datça'da bu yıl ikincisi düzenlenen , üç gün boyunca devam eden gösteriler ve etkinliklerle renkli görüntülere sahne oldu.

Muğla'da Badem Çiçeği Festivali'nden renkli görüntüler

Datça 2. 'nde Türkiye'nin birçok ilinden gelen yaklaşık otuz bin kişiye doyasıya eğlence ve çeşitli aktiviteler sunuldu.

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Muğla'da Badem Çiçeği Festivali'nden renkli görüntüler

Festival düzenleme komitesi başkanı Özge Atalay, yaptığı açıklamada; "Datça'da 3 gün boyunca devam eden festivalimizin çok güzel bir kapanışla tamamladık. Festival yoğun ilgi gördü. Hem tur şirketleri hem de bireysel olarak yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı. Tahminen 30 bin kişi festival için ilçemize geldi, kesin rakamlar daha sonra ortaya çıkacak.

Muğla'da Badem Çiçeği Festivali'nden renkli görüntüler

Festival boyunca çeşitli gösteriler, atölye çalışmaları, kitap imza günleri düzenlendi. Yaklaşık bin adet kurulan stantlarda çeşitli yiyecek içecek hediyelik eşya satışı yapan esnaflar üç günlük festival boyunca ziyaretçilerin mağdur olmaması için her türlü imkanı sunmaya çalıştılar.

Muğla'da Badem Çiçeği Festivali'nden renkli görüntüler

Festival boyunca vatandaşlar, özellikle yiyecek içecek satan tezgâhların önünde uzun kuyruklar oluşturdular. Alışveriş yapan da satan da mutlu olarak ayrıldılar" dedi.

Muğla'da Badem Çiçeği Festivali'nden renkli görüntüler

Festivalin önümüzdeki yıllarda daha geniş bir zaman dilimine yayılmasını talep eden ziyaretçiler ise, "Keşke bu festival daha uzun olsaydı. Datça'nın her yerine gitme güzelliklerini keşfetme imkanı bulamadık. İnanın tadı damağımızda kaldı" dediler.

Muğla'da Badem Çiçeği Festivali'nden renkli görüntüler
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