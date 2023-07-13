Haberler Yaşam Muhammed Nuh Kasadar cinayetinde fidye detayı! Mustafa Kasadar’ı arayıp 40 bin dolar istemiş o rakama razı olmuş! Kokmasın diye dondurucuya…

Giriş Tarihi: 13.07.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 09:51

Muhammed Nuh Kasadar cinayetinde fidye detayı! Mustafa Kasadar’ı arayıp 40 bin dolar istemiş o rakama razı olmuş! Kokmasın diye dondurucuya…

İstanbul Bayrampaşa'da dondurucuda parçalanmış halde bulunan ve gazeteci yazar Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar'a ait olduğu öğrenilen cesetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Pazartesi günü ailesinin kaçırıldı ihbarında bulunduğu Muhammed Kasadar'ı ailenin uzun süre yanında çalışan ve yakından tanıdıkları Hakan Ö'nün kaçırdığı ortaya çıktı. Hakan Ö.'nün ilk olarak aileyi arayıp 40 bin dolar fidye istediği daha sonra ise 70 bin lirada anlaştığı belirlendi. Polis ekiplerince fidye alışverişi sırasında yapılan operasyonla gözaltına alınan Hakan Ö. ifadesinde; "Konuşurken aramızda tartışma çıktı. Daha sonra boğarak öldürdüm. Parçalara ayırıp dolaba koydum" dediği öğrenildi. Polis adrese gittiğinde ise korkunç manzara ile karşılaştı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.