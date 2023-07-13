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Haberler Yaşam Muhammed Nuh Kasadar cinayetinde fidye detayı! Mustafa Kasadar’ı arayıp 40 bin dolar istemiş o rakama razı olmuş! Kokmasın diye dondurucuya…
Giriş Tarihi: 13.07.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 09:51

Muhammed Nuh Kasadar cinayetinde fidye detayı! Mustafa Kasadar’ı arayıp 40 bin dolar istemiş o rakama razı olmuş! Kokmasın diye dondurucuya…

İstanbul Bayrampaşa'da dondurucuda parçalanmış halde bulunan ve gazeteci yazar Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar'a ait olduğu öğrenilen cesetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Pazartesi günü ailesinin kaçırıldı ihbarında bulunduğu Muhammed Kasadar'ı ailenin uzun süre yanında çalışan ve yakından tanıdıkları Hakan Ö'nün kaçırdığı ortaya çıktı. Hakan Ö.'nün ilk olarak aileyi arayıp 40 bin dolar fidye istediği daha sonra ise 70 bin lirada anlaştığı belirlendi. Polis ekiplerince fidye alışverişi sırasında yapılan operasyonla gözaltına alınan Hakan Ö. ifadesinde; "Konuşurken aramızda tartışma çıktı. Daha sonra boğarak öldürdüm. Parçalara ayırıp dolaba koydum" dediği öğrenildi. Polis adrese gittiğinde ise korkunç manzara ile karşılaştı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Yunus Emre KAVAK
Muhammed Nuh Kasadar cinayetinde fidye detayı! Mustafa Kasadar’ı arayıp 40 bin dolar istemiş o rakama razı olmuş! Kokmasın diye dondurucuya…

19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar, geçen Pazartesi günü ortadan kaybolunca gazeteci yazar olan babası Mustafa Kasadar polise gidip şikayette bulundu.

Muhammed Nuh Kasadar cinayetinde fidye detayı! Mustafa Kasadar’ı arayıp 40 bin dolar istemiş o rakama razı olmuş! Kokmasın diye dondurucuya…

MUHAMMED NUR KASADAR'I PARÇALARA AYIRDI
İddiaya göre oğlunu eski çalışanlarından olan ve ailecek yakından tanıdıkları Hakan Ö. kaçırmış ve fidye istemişti. Yapılan görüşmede şüpheli ilk olarak 40 bin dolar fidye istedi.

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Muhammed Nuh Kasadar cinayetinde fidye detayı! Mustafa Kasadar’ı arayıp 40 bin dolar istemiş o rakama razı olmuş! Kokmasın diye dondurucuya…

FİDYE ALIŞVERİŞİNİ POLİS AYARLADI
Daha sonra yapılan pazarlıkla 70 bin liraya razı oldu. Polis ekipleri fidye alışverişi ayarlayıp şüpheli ile anlaşma sağlandı.

Muhammed Nuh Kasadar cinayetinde fidye detayı! Mustafa Kasadar’ı arayıp 40 bin dolar istemiş o rakama razı olmuş! Kokmasın diye dondurucuya…

İTİRAF ETTİ: BOĞARAK ÖLDÜRDÜM!
Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri Hakan Ö.'yü hemen gözaltına alarak sorguya aldı. Hakan Ö., Muhammed Nuh Kasadar'ı evinde boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Polis, Hakan Ö'nün Edirne Asfaltı üzerinde bulunan 4 katlının 3. katındaki dairesini bastı.

Muhammed Nuh Kasadar cinayetinde fidye detayı! Mustafa Kasadar’ı arayıp 40 bin dolar istemiş o rakama razı olmuş! Kokmasın diye dondurucuya…

MUHAMMED NUR KASADAR'I DONDURUCUYA KOYMUŞ
Daireye giren ekipler, Muhammed Nuh Kasadar'ın parçalanmış cesedini derin dondurucu içinde buldu. Ceset yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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