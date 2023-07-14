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Muhammed Nuh Kasadar’ın babası Mustafa Kasadar konuştu: Hunharca katletti cenazemizi bütün olarak alamadık!
Giriş Tarihi: 14.07.2023 16:33
Güncelleme Tarihi: 14.07.2023
16:50
Muhammed Nuh Kasadar’ın babası Mustafa Kasadar konuştu: Hunharca katletti cenazemizi bütün olarak alamadık!
Milli Gazete Yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar dualarla uğurlandı. Acılı baba, "Oğlumu hunharca katletti. Cenazemizi tam alamamanın üzüntüsünü yaşadım" ifadelerini kullandı. Cenazede gözyaşları sel olup aktı…