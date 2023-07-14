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Haberler Yaşam Muhammed Nuh Kasadar’ın babası Mustafa Kasadar konuştu: Hunharca katletti cenazemizi bütün olarak alamadık!
Giriş Tarihi: 14.07.2023 16:33 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 16:50

Muhammed Nuh Kasadar’ın babası Mustafa Kasadar konuştu: Hunharca katletti cenazemizi bütün olarak alamadık!

Milli Gazete Yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar dualarla uğurlandı. Acılı baba, "Oğlumu hunharca katletti. Cenazemizi tam alamamanın üzüntüsünü yaşadım" ifadelerini kullandı. Cenazede gözyaşları sel olup aktı…

Mustafa KAYA
Muhammed Nuh Kasadar’ın babası Mustafa Kasadar konuştu: Hunharca katletti cenazemizi bütün olarak alamadık!

Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammed Nuh Kasadar'ın cenazesi Fatih caminde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Muhammed Nuh Kasadar’ın babası Mustafa Kasadar konuştu: Hunharca katletti cenazemizi bütün olarak alamadık!

Muhammed Nuh Kasadar'ın babası Mustafa Kasadar, amcası Mehmet Kasadar ve akrabası İhsan Kasadar cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti.

Muhammed Nur Kasadar son yolculuğuna uğurlandı | Video

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Muhammed Nuh Kasadar’ın babası Mustafa Kasadar konuştu: Hunharca katletti cenazemizi bütün olarak alamadık!

Muhammed Nuh Kasadar'ın annesi Mücahide Kasadar ve 4 kız kardeşi tabut başında göz yaşlarına hakim olamadı.

Muhammed Nuh Kasadar’ın babası Mustafa Kasadar konuştu: Hunharca katletti cenazemizi bütün olarak alamadık!

7 çocuğundan ortancası olan oğlunun kolay yoldan borç batağı içine girmiş ve uyuşturucuya bulaşmış bir insan tarafından katledildiğini belirten acılı baba Mustafa Kasadar, "Bugün 19 yaşında fiziği ve kalbiyle altın kalpli bir oğlumu toprağın altına gönderiyoruz.

Muhammed Nuh Kasadar’ın babası Mustafa Kasadar konuştu: Hunharca katletti cenazemizi bütün olarak alamadık!

Biz Müslümanız, iman etmişiz 19 yaşında Allah kendine bu kadar ömür vermiş. Buna üzüntümüz yok. Allaha teslim olmuşuz.

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