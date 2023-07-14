Muhammed Nuh Kasadar’ın babası Mustafa Kasadar konuştu: Hunharca katletti cenazemizi bütün olarak alamadık!

7 çocuğundan ortancası olan oğlunun kolay yoldan borç batağı içine girmiş ve uyuşturucuya bulaşmış bir insan tarafından katledildiğini belirten acılı baba Mustafa Kasadar, "Bugün 19 yaşında fiziği ve kalbiyle altın kalpli bir oğlumu toprağın altına gönderiyoruz.