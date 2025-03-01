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Muhammet Gürcan Koçak'ın babası katil sürücüye isyan etti: 1.80'lik delikanlı domuza benzer mi?
Giriş Tarihi: 01.03.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025
18:35
Muhammet Gürcan Koçak'ın babası katil sürücüye isyan etti: 1.80'lik delikanlı domuza benzer mi?
Eyüpsultan'da yol kenarındaki UTV sürücüsü Muhammet Gürcan Koçak'a çarpıp kaçarak ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı. Verilen kararın ardından baba Koçak, "Buruk bir sevinç oldu çünkü oğlumun kanı yerde kalmasın diye, suçlu cezasını çeksin diyeydi tüm çabalarım" dedi. Sürücünün ifadesindeki "Domuza çarptığımı sandım" sözlerine ise tepki gösteren baba Koçak, "1.80 boyundaki bir delikanlıyı, 70 kiloluk bir adamı nasıl oluyor da domuza benzetiyor?" şeklinde konuştu.