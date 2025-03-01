Muhammet Gürcan Koçak’ın babası katil sürücüye isyan etti: 1.80’lik delikanlı domuza benzer mi?

OĞUZ MURAT ACİ'NİN MEVLİDİNDE BİR TESADÜF DAHA ORTAYA ÇIKTI



Eyüpsultan'da geçen yıl 17 yaşındaki T.C.'nin karıştığı kaza sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci ile 2 gün önce oğlunun Kur'an okunduğu yerde bulunduğunu söyleyen Koçak, "Şans ya, bu kadar tesadüf olur ya, oğluna Kur'an okuyan hoca, benim 17 sene önce oğlumun sünnetinde Kur'an okuyan hocaydı. Benim nereden baksanız 25 senedir tanıdığım hoca ile kısmet oldu orada yine karşılaştık. Tesadüfler, tesadüfler. Allah rahmet eylesin. Özer Bey'in de tekrar tekrar başı sağ olsun. Acısı acımdır" ifadelerine yer verdi.