MUHARREM AYI TARİHİ 2025: Muharrem ayı ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

MUHARREM ORUCUNUN HÜKMÜ

Muharrem ayı, İslam takviminde büyük bir öneme sahiptir ve bu ay, Allah'ın mübarek kıldığı bir zaman dilimidir. Hz. Peygamber (s.a.s.) bu ayı "Allah'ın ayı" olarak nitelendirmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40), bu da onun manevi bereket ve faziletle dolu olduğuna işaret eder.

Özellikle Muharrem ayının onuncu günü, âşûrâ günü olarak bilinir. Resûlullah (s.a.s.) bu günde oruç tutmayı sünnet olarak kabul etmiş ve Müslümanlara bu orucu tutmalarını tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69). Hz. Peygamber, Medine'ye göç ettikten sonra Yahudilerin âşûrâ günü oruç tutmalarını görmüş ve onlara neden oruç tuttuklarını sormuştur. Yahudiler, o günü, Allah'ın Hz. Musa'yı düşmanlarından kurtardığı bir zaman olarak kabul edip oruç tutuyorlardı. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.), "Ben Musa'ya sizden daha yakınım," diyerek, o günde oruç tutmuş ve Müslümanlara da bunu yapmalarını önermiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128).

Muharrem ayı, ayrıca Ramazan'dan sonra en faziletli oruç tutulan aydır. Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde, "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur." demiştir (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40). Bu, Muharrem ayında yapılan ibadetlerin özellikle değerli olduğuna ve bu dönemde tutulan oruçların büyük sevap getireceğine işaret eder.