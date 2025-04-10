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Haberler Yaşam MUHARREM AYI TARİHİ 2025: Muharrem ayı ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
Giriş Tarihi: 10.04.2025 16:09 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 16:09

MUHARREM AYI TARİHİ 2025: Muharrem ayı ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Her yıl bolluk ve bereketin simgesi olarak kabul edilen Muharrem ayında yapılan aşureler, paylaşmanın güzelliğini yansıtırken, bu özel zaman dilimi dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşların da gündeminde yer aldı. Peki, 2025 Muharrem ayı ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte, Diyanet takvimi ile oruç Aşure Günü tarihi...

MUHARREM AYI TARİHİ 2025: Muharrem ayı ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Üç ayların manevi atmosferinin başlamasıyla birlikte, bu yıl içerisinde idrak edilecek diğer önemli dini günler de merak konusu oldu. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem'in 10. günü, İslam dünyasında büyük öneme sahip Aşure Günü olarak kabul ediliyor. Birçok tarihi ve dini olayı barındıran bu mübarek günün 2025 yılında hangi tarihe denk geleceği ise araştırılmaya başlandı. İşte, 2025 yılı Aşure Günü'nün takvimdeki yeri...

MUHARREM AYI TARİHİ 2025: Muharrem ayı ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Müslümanlar için özel ve anlamlı aylardan biri olan Muharrem ayı, Hicri yılın başlangıcı olarak kabul edilmektedir. 2025 yılı itibariyle Muharrem ayının ilk günü, 26 Haziran 2025 Perşembe günü başlayacak.

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MUHARREM AYI TARİHİ 2025: Muharrem ayı ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure Günü, İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olan ve birçok tarihi olayla özdeşleşen özel bir gündür. 2025 yılı itibariyle Aşure Günü, 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü kutlanacak. Müslümanlar, bu mübarek günü dualar, ibadetler ve hayır işleriyle idrak edecekler.

MUHARREM AYI TARİHİ 2025: Muharrem ayı ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

MUHARREM ORUCUNUN HÜKMÜ

Muharrem ayı, İslam takviminde büyük bir öneme sahiptir ve bu ay, Allah'ın mübarek kıldığı bir zaman dilimidir. Hz. Peygamber (s.a.s.) bu ayı "Allah'ın ayı" olarak nitelendirmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40), bu da onun manevi bereket ve faziletle dolu olduğuna işaret eder.

Özellikle Muharrem ayının onuncu günü, âşûrâ günü olarak bilinir. Resûlullah (s.a.s.) bu günde oruç tutmayı sünnet olarak kabul etmiş ve Müslümanlara bu orucu tutmalarını tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69). Hz. Peygamber, Medine'ye göç ettikten sonra Yahudilerin âşûrâ günü oruç tutmalarını görmüş ve onlara neden oruç tuttuklarını sormuştur. Yahudiler, o günü, Allah'ın Hz. Musa'yı düşmanlarından kurtardığı bir zaman olarak kabul edip oruç tutuyorlardı. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.), "Ben Musa'ya sizden daha yakınım," diyerek, o günde oruç tutmuş ve Müslümanlara da bunu yapmalarını önermiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128).

Muharrem ayı, ayrıca Ramazan'dan sonra en faziletli oruç tutulan aydır. Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde, "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur." demiştir (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40). Bu, Muharrem ayında yapılan ibadetlerin özellikle değerli olduğuna ve bu dönemde tutulan oruçların büyük sevap getireceğine işaret eder.

MUHARREM AYI TARİHİ 2025: Muharrem ayı ne zaman, hangi tarihte başlayacak?