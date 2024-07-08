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Giriş Tarihi: 08.07.2024 11:29 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 11:29

Muharrem AYI orucu nedir, nasıl ve kaç gün tutulur, farz mı? Muharrem ayında oruç tutmanın önemi ve sevabı

Muharrem ayı, İslam takvimine göre yılın ilk ayıdır ve bu ayın on gününde tutulan oruçlar özellikle büyük önem taşımaktadır. Bu özel ayın idrak edildiği bu günlerde oruç tutmak isteyen Müslümanlar, "Muharrem ayı orucu nedir, ne zaman tutulur?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere hicri takvime göre yılın ilk ayı olan Muharrem ayının ilk günü Hicri Yılbaşı olarak kutlanır. Peki, Muharrem ayında ne zaman, kaç gün oruç tutulur? İşte detaylar…

Muharrem AYI orucu nedir, nasıl ve kaç gün tutulur, farz mı? Muharrem ayında oruç tutmanın önemi ve sevabı

Muharrem ayında yapılacak olan ibadetler araştırılıyor. Aşure gününün de idrak edildiği bu özel ayda oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. İslam takvimine göre yılın ilk ayı olan bu ayda tutulan oruçlar büyük önem taşır. Peki, Muharrem orucu nedir, nasıl ve kaç gün tutulur, farz mı? İşte Diyanet bilgisi ile Muharrem ayı orucu sevabı ve faziletleri…

Muharrem AYI orucu nedir, nasıl ve kaç gün tutulur, farz mı? Muharrem ayında oruç tutmanın önemi ve sevabı

MUHARREM AYI NE ZAMAN?
Hicri takvime göre, Muharrem ayının ilk günü Hicri yılbaşı olarak kabul ediliyor.

Diyanet ile belirlenen takvime göre Muharrem ayı, 2024 yılında 7 Temmuz Pazar günü başlıyor.

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Muharrem AYI orucu nedir, nasıl ve kaç gün tutulur, farz mı? Muharrem ayında oruç tutmanın önemi ve sevabı

MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN, KAÇ GÜN TUTULUR?
Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak müstehaptır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15'inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11'inci günlerinde oruç tutulabilir.

Resûlullah (s.a.s.), "Âşûrâ günü orucunun önceki yılın (küçük) günahlarına keffâret olacağını umarım." (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) buyurarak, ümmetine bu günde oruç tutmayı tavsiye etmişlerdir.

Muharrem AYI orucu nedir, nasıl ve kaç gün tutulur, farz mı? Muharrem ayında oruç tutmanın önemi ve sevabı

MUHARREM AYINDAN ORUÇ TUTULUR MU?
Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)

Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69).

Muharrem AYI orucu nedir, nasıl ve kaç gün tutulur, farz mı? Muharrem ayında oruç tutmanın önemi ve sevabı

Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem'in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287).

Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).

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