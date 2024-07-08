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Muharrem AYI orucu nedir, nasıl ve kaç gün tutulur, farz mı? Muharrem ayında oruç tutmanın önemi ve sevabı
Giriş Tarihi: 08.07.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
11:29
Muharrem AYI orucu nedir, nasıl ve kaç gün tutulur, farz mı? Muharrem ayında oruç tutmanın önemi ve sevabı
Muharrem ayı, İslam takvimine göre yılın ilk ayıdır ve bu ayın on gününde tutulan oruçlar özellikle büyük önem taşımaktadır. Bu özel ayın idrak edildiği bu günlerde oruç tutmak isteyen Müslümanlar, "Muharrem ayı orucu nedir, ne zaman tutulur?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere hicri takvime göre yılın ilk ayı olan Muharrem ayının ilk günü Hicri Yılbaşı olarak kutlanır. Peki, Muharrem ayında ne zaman, kaç gün oruç tutulur? İşte detaylar…