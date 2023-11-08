Muhittin Böcek’in gelini servet talep etti! Yasak aşk WhatsApp’ta ortaya çıkmıştı!

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçtiğimiz yıl 20 Mayıs tarihinde oğlu Gökhan Böcek ile evlenen gelini Zeynep K. eşinin kendisini aldattığı gerekçesiyle boşanma davası açtı. 100 MİLYON TL İSTEDİ Duruşmaya önümüzdeki günlerde devam edilecek. GELİNİN MESAJINI YANLIŞLIKLA PAYLAŞMIŞTI CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçtiğimiz yıl oğlu Gökhan Böcek'e ile evlenen gelini, eşinin kendisini aldattığı gerekçesiyle boşanma davası açtı. Süreç devam ederken Muhittin Böcek, gelinin kendisine gönderdiği sitem dolu mesajları, mesajlaşma uygulaması WhatsApp durumundan paylaşmıştı.