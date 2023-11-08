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Haberler Yaşam Muhittin Böcek'in gelini servet talep etti! Yasak aşk WhatsApp’ta ortaya çıkmıştı!
Giriş Tarihi: 08.11.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 12:04

Muhittin Böcek'in gelini servet talep etti! Yasak aşk WhatsApp’ta ortaya çıkmıştı!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ile Zeynep Kerimoğlu dünyaevine girmişti. Eşinin kendisini aldattığı gerekçesiyle boşanma davası açan genç kadın rekor tazminat talep etti.

SABAH
Muhittin Böcek’in gelini servet talep etti! Yasak aşk WhatsApp’ta ortaya çıkmıştı!

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçtiğimiz yıl 20 Mayıs tarihinde oğlu Gökhan Böcek ile evlenen gelini Zeynep K. eşinin kendisini aldattığı gerekçesiyle boşanma davası açtı.

Muhittin Böcek’in gelini servet talep etti! Yasak aşk WhatsApp’ta ortaya çıkmıştı!

100 MİLYON TL İSTEDİ
Antalya 5'inci Aile Mahkemesi'nde açılan duruşmaya taraflar gizlilik kararı aldırttı. Zeynep K. avukatı aracılığı ile Gökhan Böcek'ten 200 bin tedbir, 500 bin yoksulluk, 50 milyon manevi, 50 milyon maddi para talep etti.

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Muhittin Böcek’in gelini servet talep etti! Yasak aşk WhatsApp’ta ortaya çıkmıştı!

Duruşmaya önümüzdeki günlerde devam edilecek.

Muhittin Böcek’in gelini servet talep etti! Yasak aşk WhatsApp’ta ortaya çıkmıştı!

GELİNİN MESAJINI YANLIŞLIKLA PAYLAŞMIŞTI
Süreç devam ederken Muhittin Böcek, gelininin kendisine gönderdiği sitem dolu mesajları, mesajlaşma uygulaması WhatsApp durumundan paylaşınca olanlar olmuştu.

Muhittin Böcek’in gelini servet talep etti! Yasak aşk WhatsApp’ta ortaya çıkmıştı!

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçtiğimiz yıl oğlu Gökhan Böcek'e ile evlenen gelini, eşinin kendisini aldattığı gerekçesiyle boşanma davası açtı.

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