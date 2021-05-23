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Haberler Yaşam Muhteşem manzaraya karşı bedava tatil yapıyorlar... "Devamlı kalan da var hafta sonları gelen de"
Giriş Tarihi: 23.05.2021 09:59 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 10:20

Muhteşem manzaraya karşı bedava tatil yapıyorlar... "Devamlı kalan da var hafta sonları gelen de"

Koronavirüs salgını vatandaşları karavan tatiline yönlendirdi. 'da karavanlarını deniz kıyısına çeken vatandaşlar, denize sıfır bedava tatil yapıyor. "Burada hayatın tadını çıkarıyoruz" diyen karavan tatilcilerinden Selçuk Gündüz, "Denize sıfır tatilimizi yapıyoruz. Burası hafta sonları dolup taşıyor. Devamlı kalanlar da var." dedi.

Muhteşem manzaraya karşı bedava tatil yapıyorlar... Devamlı kalan da var hafta sonları gelen de

Mudanya ilçesinde dolgu alanı karavancıların akınına uğradı. Pandemiyi fırsat bilenler, karavanlarını Mudanya ilçesindeki park alanına çekerek denize sıfır tatili bedavaya yapıyor.

Muhteşem manzaraya karşı bedava tatil yapıyorlar... Devamlı kalan da var hafta sonları gelen de

Deniz kenarına çektikleri karavanlarında dalga sesleri eşliğinde uyuyan vatandaşlar, evleri yerine günlerini deniz kıyısına park ettikleri karavanlarda geçiriyor.

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Muhteşem manzaraya karşı bedava tatil yapıyorlar... Devamlı kalan da var hafta sonları gelen de

Burada sıkı dostluklar kuran karavancılar, araçlarının önüne kurdukları masalarda dostlarıyla denize karşı tavla oynayıp keyifli vakit geçiriyor.

Muhteşem manzaraya karşı bedava tatil yapıyorlar... Devamlı kalan da var hafta sonları gelen de

Burada vakit geçirmenin çok keyifli olduğunu ifade eden Selçuk Gündüz, "Biz burada denize sıfır tatilimizi yapıyoruz. Burada çok sayıda karavancı arkadaş var.

Muhteşem manzaraya karşı bedava tatil yapıyorlar... Devamlı kalan da var hafta sonları gelen de

Evlerimizde kalmıyor, burada denize sıfır bedava tatil yapmanın keyfini çıkartıyoruz. Burada devamlı kalanlar, hafta sonu gelen arkadaşlar da var.

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