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Muhteşem manzaraya karşı bedava tatil yapıyorlar... "Devamlı kalan da var hafta sonları gelen de"
Giriş Tarihi: 23.05.2021 09:59
Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 10:20
Muhteşem manzaraya karşı bedava tatil yapıyorlar... "Devamlı kalan da var hafta sonları gelen de"
Koronavirüs salgını vatandaşları karavan tatiline yönlendirdi. Bursa'da karavanlarını deniz kıyısına çeken vatandaşlar, denize sıfır bedava tatil yapıyor. "Burada hayatın tadını çıkarıyoruz" diyen karavan tatilcilerinden Selçuk Gündüz, "Denize sıfır tatilimizi yapıyoruz. Burası hafta sonları dolup taşıyor. Devamlı kalanlar da var." dedi.