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Haberler Yaşam MÜJDE! Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor: İşte 2025’te vizesiz gidebileceğiniz o ülkeler
Giriş Tarihi: 27.01.2025 15:41 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 15:41

MÜJDE! Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor: İşte 2025’te vizesiz gidebileceğiniz o ülkeler

Türk vatandaşların vize almadan yalnızca pasaport ve kimlikle seyahat edebileceği ülkeler listesi yayınlandı. Özellikle sömestr tatilini yurt dışında değerlendirmek isteyenler listeye göz atıyor. Listedeki bazı ülkelere pasaport ile bazılarına ise yalnızca kimlikle girilebiliyor. Peki, Türkiye'den vizesiz gidilecek ülkeler hangisi? İşte, güncel liste!

MÜJDE! Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor: İşte 2025’te vizesiz gidebileceğiniz o ülkeler

Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler güncel liste yayınlandı. Tatile yurt dışına çıkmak isteyen ancak vize işlemleri ile uğraşmak istemeyen vatandaşlar vizesiz ülkeler 2025 listesini araştırıyor. Peki, Türkiye'den vizesiz gidilebilecek ülkeler hangisi? İşte, keşfetmeyi bekleyen yeni rotalar...

MÜJDE! Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor: İşte 2025’te vizesiz gidebileceğiniz o ülkeler

LİSTE GÜNCELLENDİ!

2025 yılında vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler tatilciler için birbirinden güzel alternatifler seçenekleriyle açıklandı. Pasaportunuzla kolayca keşfe çıkabileceğiniz bu rotalar, tatilinizi unutulmaz bir deneyime dönüştürecek.

İşte, 2025 yılında vizesiz gidebileceğiniz ülkeler listesi;

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MÜJDE! Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor: İşte 2025’te vizesiz gidebileceğiniz o ülkeler

KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER

AZERBAYCAN

Umuma mahsus, hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır. Vatandaşlarımız turistik amaçlı seyahatlerinde, doğrudan ülkemizden Azerbaycan'a seyahat etmek koşuluyla, kimlik kartlarıyla da giriş yapabilmektedirler.

MÜJDE! Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor: İşte 2025’te vizesiz gidebileceğiniz o ülkeler

GÜRCİSTAN

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri bir yıla kadar seyahatlerinde vizeden muaftır. Vatandaşlarımızın Gürcistan'a geçerli yeni tip kimlik kartları ile vizesiz olarak seyahat edebilmeleri mümkündür. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri bir yıla kadar seyahatlerinde vizeden muaftır.

MÜJDE! Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor: İşte 2025’te vizesiz gidebileceğiniz o ülkeler

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.

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