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MÜJDE! Bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor: İşte 2025’te vizesiz gidebileceğiniz o ülkeler
Giriş Tarihi: 27.01.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
15:41
Türk vatandaşların vize almadan yalnızca pasaport ve kimlikle seyahat edebileceği ülkeler listesi yayınlandı. Özellikle sömestr tatilini yurt dışında değerlendirmek isteyenler listeye göz atıyor. Listedeki bazı ülkelere pasaport ile bazılarına ise yalnızca kimlikle girilebiliyor. Peki, Türkiye'den vizesiz gidilecek ülkeler hangisi? İşte, güncel liste!