2009 senesinde vahşice katledilen Münevver Karabulut'un babasının 8 yıl sonrası açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Açıklamada katilin mezarının açılmasını istediğini dile getiren acılı babanın sözlerinin ardından "Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu ölmedi mi, yaşıyor mu?" sorusu da gündeme geldi. Türkiye'yi sarsan cinayette; Cem Garipoğlu isimli şahıs 17 yaşındaki genç kızı katledip ardından ise cesedini testere ile parçalamış ve bir çöp konteynerine atmıştı. Olay sonrası tutuklanan cani adamın cezaevinde intihar ettiği söylendi. Peki, Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu gerçekten intihar mı etti, ölmedi mi, yaşıyor mu? İşte detaylar…