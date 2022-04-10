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Haberler Yaşam Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu ölmedi mi, yaşıyor mu? 8 yıl sonra flaş açıklamalar!
Giriş Tarihi: 10.04.2022 11:50 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 11:54

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu ölmedi mi, yaşıyor mu? 8 yıl sonra flaş açıklamalar!

2009 senesinde vahşice katledilen Münevver Karabulut'un babasının 8 yıl sonrası açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Açıklamada katilin mezarının açılmasını istediğini dile getiren acılı babanın sözlerinin ardından "Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu ölmedi mi, yaşıyor mu?" sorusu da gündeme geldi. Türkiye'yi sarsan cinayette; Cem Garipoğlu isimli şahıs 17 yaşındaki genç kızı katledip ardından ise cesedini testere ile parçalamış ve bir çöp konteynerine atmıştı. Olay sonrası tutuklanan cani adamın cezaevinde intihar ettiği söylendi. Peki, Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu gerçekten intihar mı etti, ölmedi mi, yaşıyor mu? İşte detaylar…

Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu ölmedi mi, yaşıyor mu? 8 yıl sonra flaş açıklamalar!

Tam 8 yıl önce korkunç ve kan donduran bir cinayete kurban giden Münevver Karabulut'un babası SABAH'a konuştu. 56 yaşındaki acılı baba yaşadığı bu korkunç olay sonrasında kalbinde taşıdığı şüpheyi paylaştı. Katil Cem Garipoğlu'nun intihar ettiğine inanamadığını ifade eden babanın bu açıklamaları sonrası "Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu ölmedi mi, yaşıyor mu?" soruları gündeme geldi. Süreyya Karabulut "O celladın cesedini görseydim belki ikna olurdum. Ama cesedini göstermediler. İntihar ettiğine inanmıyorum çünkü böyle bir celladın kendi canına kıyabileciğine inanmıyorum." İfadelerini kullandı. Peki, Münevver'in katili Cem Gariboğlu gerçekten yaşıyor mu? İşte detaylar…

Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu ölmedi mi, yaşıyor mu? 8 yıl sonra flaş açıklamalar!

CEM GARİPOĞLU GERÇEKTEN YAŞIYOR OLABİLİR Mİ?

Türkiye'yi sarsan ve çok konuşulan Münevver Karabulut cinayeti 3 Mart 2009'da Cem Garipoğlu tarafından gerçekleştirildi. Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'un cesedini testereyle parçalara ayırarak bir bavul ve gitar çantası içinde Etiler'deki çöp konteynerine attı. Cinayetten sonra 197 gün kaçmayı başardı.

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Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu ölmedi mi, yaşıyor mu? 8 yıl sonra flaş açıklamalar!

Teslim olduktan sonra da yargılandığı Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de 18 yaşından küçük olduğu için Cem Garipoğlu'nu en ağır ceza olan 24 yıl hapisle cezalandırdı. Silivri 5 Nolu Cezaevinde üç kişilik koğuşta tek başına kalıyordu. 10 Ekim sabahı sayıma gelen gardiyanlar Cem Garipoğlu'nun cansız bedenini buldular.

Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu ölmedi mi, yaşıyor mu? 8 yıl sonra flaş açıklamalar!

Başına poşet geçirerek, çamaşır ipiyle kendisini boğarak, intihar ettiği kaydedildi. Cem'in önceki gün yapılan açık görüşte ailesiyle bir saat görüştüğü, görüş sonrası iki tarafın da moralinin bozuk olduğu bildirilmişti. İşte tüm kamuoyunda bu tarihten itibaren Cem Garipoğlu'nun intihar etmediği, kaçırıldığı, olayın ' intihar değil cinayet' olduğu hatta ölen kişinin başkası olduğu söylentileri kulaktan kulağa dolaştı. 8 yıldır da Savcılık ve Adli Tıp'ın raporlarına rağmen hala bu şüphe devam ediyor. Baba Süreyya Karabulut'un (56) ise kalbinde ve beyninde can yakıcı hiç dinmeyen bir şüphe....

Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu ölmedi mi, yaşıyor mu? 8 yıl sonra flaş açıklamalar!

8 YILDIR KABUSUM
Süreyya Karabulut ile Halkalı'da evinin bulunduğu sitenin kafereryasına buluştuk.. İlk sözü "8 yıldır bu benim en korkunç kabusum. Hiç aklımdan kınalı kuzum çıkmadığı gibi bir de bu cellat gerçekten öldü mü kaçtı mı şüphesi. Uyuyamıyorum.. Bayramdan sonra bu celladın mezarının açılmasını talep edeceğim. Sindiremedim. Cesedini bize göstermediler.

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