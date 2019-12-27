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  • Murat 124'ün değişim görenleri hayran bıraktı! Astronomik teklife rağmen satmadı...

124'ün değişim görenleri hayran bıraktı! Astronomik teklife rağmen satmadı...

124'ü yeniledi son hali dudak uçuklattı! Bu efsane otomobili satın almak isteyenlerin teklif ettikleri ciddi rakamları da kabul etmedi. İşte sizi çok şaşırtacak o ilginç hikaye! Murat 124 bir döneme damga vuran efsane otomobil diye bilinir. 'de çok tutulan ve bir dönemin efsane otomobil modellerinden biri olan Murat 124'ün hala hastası çok. Günümüzde de büyük bir hayran kitlesi bulunan otomobilin korunmuş olanlarına ciddi paralar verilebiliyor. Bu eski Murat 124'lerden biri yenilendi ve sonrasında ortaya çıkan manzara hayran bıraktı. Üstelik efsane otomobile öyle rakamlar teklif edildi ki inanılmaz! İşte fotoğraflarıyla Murat 124'ün şaşırtıcı değişimi...

Giriş Tarihi: 27.12.2019 14:13 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 14:16
Murat 124'ün değişim görenleri hayran bıraktı! Astronomik teklife rağmen satmadı...

Görenlerin hayran kaldığı 1974 model 124'ü öyle bir hale getirdi ki! Peki bunu nasıl başardılar? İşte detaylar!

Murat 124'ün değişim görenleri hayran bıraktı! Astronomik teklife rağmen satmadı...

12.500 liraya aldığı 124'ü adeta yeniden yaptı.

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Murat 124'ün değişim görenleri hayran bıraktı! Astronomik teklife rağmen satmadı...

Araç ilk önce sıfırdan 4 ayda orijinalliği bozulmadan hatasız makbul İtalyan parçalarıyla toplandı.

Murat 124'ün değişim görenleri hayran bıraktı! Astronomik teklife rağmen satmadı...

12 bin 500 TL'ye satın aldığı otomobile tam 38 bin TL harcayarak aracı inanılmaz bir duruma getirdi.

Murat 124'ün değişim görenleri hayran bıraktı! Astronomik teklife rağmen satmadı...

43 yaşındaki aracı topladığı parçalarla fabrika çıkışındaki haline çeviren Paşam Sezer aynı zamanda sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da farklı vizyonlar sağlayarak araba tutkunlarının gözdesi durumunda.

Murat 124'ün değişim görenleri hayran bıraktı! Astronomik teklife rağmen satmadı...

Paşam Sezer'e 124 için astronomik teklifler gelse de o 'Ben bu aracı kızım için yaptım, benden ona baba yadigarı olarak kalacak.' diyerek tüm teklifleri elinin tersiyle itti.

Murat 124'ün değişim görenleri hayran bıraktı! Astronomik teklife rağmen satmadı...

İşte 12.500 TL'ye alınan Murat 124'ün harika değişimi!

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