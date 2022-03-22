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Haberler Yaşam Murat Parasayar kimdir? Üç Kız Kardeş’in Dr. Metin’i canlandıran Murat Parasayar kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 22.03.2022 11:46 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 11:46

Murat Parasayar kimdir? Üç Kız Kardeş’in Dr. Metin’i canlandıran Murat Parasayar kaç yaşında, nereli?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisine Murat Parasayar katıldı. Dizide Dr. Metin karakterini canlandıracak olan oyuncu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Murat Parasayar kimdir? Üç Kız Kardeş'in Dr. Metin'i canlandıran Murat Parasayar kaç yaşında, nereli?

Murat Parasayar kimdir? Üç Kız Kardeş’in Dr. Metin’i canlandıran Murat Parasayar kaç yaşında, nereli?

Murat Parasayar hayatı, Üç Kız Kardeş dizisinin oyuncu kadrosuna katılması sonrası merak ediliyor. Oyuncu Murat Parasayar, diziye 'Dr. Metin' rolüyle katıldı. Parasayar, ilk kez bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak 5'inci bölümde seyirci karşısına çıkacak. Peki Murat Parasayar kimdir, kaç yaşında, nereli?

Murat Parasayar kimdir? Üç Kız Kardeş’in Dr. Metin’i canlandıran Murat Parasayar kaç yaşında, nereli?

MURAT PARASAYAR KİMDİR?

1966 yılında Bursa'da dünyaya gelen Murat Parasayar, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde eğitim almış ve ardından ilk olarak manken olarak iş hayatına atılmıştır. Birçok defilede yer alan Murat Parasayar, 1993 yılında oyunculuk yapmaya başlamıştır. İlk olarak Barışta Savaşanlar isimli dizide yer alan Parasayar, Meleklerin Mucizesi, Sihirli Annem, Kurtlar Vadisi, Seni Yaşatacağım ve İlk Aşk gibi onlarca dizi ve filmde yer almıştır.

MURAT PARASAYAR ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Akıncı Gül ve Diken Benzersiz Barışta Savaşanlar Mirasyediler Zirvedekiler Kırık Kalpler

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Murat Parasayar kimdir? Üç Kız Kardeş’in Dr. Metin’i canlandıran Murat Parasayar kaç yaşında, nereli?
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