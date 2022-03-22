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Murat Parasayar kimdir? Üç Kız Kardeş’in Dr. Metin’i canlandıran Murat Parasayar kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 22.03.2022 11:46
Güncelleme Tarihi: 22.03.2022
11:46
Murat Parasayar kimdir? Üç Kız Kardeş’in Dr. Metin’i canlandıran Murat Parasayar kaç yaşında, nereli?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisine Murat Parasayar katıldı. Dizide Dr. Metin karakterini canlandıracak olan oyuncu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Murat Parasayar kimdir? Üç Kız Kardeş'in Dr. Metin'i canlandıran Murat Parasayar kaç yaşında, nereli?