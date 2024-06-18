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Murat Vermez ile Nazlıcan Yolcu’yu öldürmüştü: Şımarık caniye verilen cezanın gerekçesi açıklandı!
Giriş Tarihi: 18.06.2024 08:58
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024
08:58
İstanbul'da Osman Berkant Keskin, kendisi gibi motosikletli olan Murat Vermez'e çarptı. Hem Vermez'i hem de arkasında bulunan Nazlıcan Yolcu'yu hayattan kopardı. Mahkemede "Ben çok şımarığım, şımarıklık yapmak istedim" savunması yapan Keskin, sadece 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı! Mahkeme, o cezanın gerekçeli kararını açıkladı.