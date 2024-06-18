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Haberler Yaşam Murat Vermez ile Nazlıcan Yolcu’yu öldürmüştü: Şımarık caniye verilen cezanın gerekçesi açıklandı!
Giriş Tarihi: 18.06.2024 08:58 Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 08:58

Murat Vermez ile Nazlıcan Yolcu’yu öldürmüştü: Şımarık caniye verilen cezanın gerekçesi açıklandı!

İstanbul'da Osman Berkant Keskin, kendisi gibi motosikletli olan Murat Vermez'e çarptı. Hem Vermez'i hem de arkasında bulunan Nazlıcan Yolcu'yu hayattan kopardı. Mahkemede "Ben çok şımarığım, şımarıklık yapmak istedim" savunması yapan Keskin, sadece 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı! Mahkeme, o cezanın gerekçeli kararını açıkladı.

Ceyhan TORLAK
Murat Vermez ile Nazlıcan Yolcu’yu öldürmüştü: Şımarık caniye verilen cezanın gerekçesi açıklandı!

İstanbul Eyüpsultan'da 12 Ağustos'ta yaşanan kazada Osman Berkant Keskin motosikletiyle seyir halindeyken kendisi gibi motosikletli Murat Vermez'e çarptı.

Murat Vermez ile Nazlıcan Yolcu’yu öldürmüştü: Şımarık caniye verilen cezanın gerekçesi açıklandı!

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Vermez ve arkasındaki Nazlıcan Yolcu'yu hayattan kopardı.

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Murat Vermez ile Nazlıcan Yolcu’yu öldürmüştü: Şımarık caniye verilen cezanın gerekçesi açıklandı!

Kaza sonrası tutuklanan Osman Berkant Keskin'in mahkemede yaptığı "Ben çok şımarığım, şımarıklık yapmak istedim. Genelde şımarık bir yapım var, şaka yapıyordum" savunması, vicdanları bir kez daha yaraladı.

Murat Vermez ile Nazlıcan Yolcu’yu öldürmüştü: Şımarık caniye verilen cezanın gerekçesi açıklandı!

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Osman Berkant Keskin, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Mahkeme, kararın gerekçesini de açıkladı.

Murat Vermez ile Nazlıcan Yolcu’yu öldürmüştü: Şımarık caniye verilen cezanın gerekçesi açıklandı!

YASAK OLMASINA RAĞMEN KURALI ÇİĞNEDİ

Kazanın meydana geldiği yolun diğer araçların da geçiş yaptığı trafiğe açık alan olduğu, virajlı bir yol olduğu, sanık Keskin'in araçların sağından veya banketten yararlanmak suretiyle geçmek yasak olmasına rağmen bu kuralı çiğnediğine dikkat çekildi.

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