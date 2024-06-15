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Haberler Yaşam Muş Bayram namazı saati! Muş’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 13:26 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 13:26

Muş Bayram namazı saati! Muş’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Muş bayram namazı saati 2024 bu ilde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kurban bayramı bu yıl 16 Haziran 2024 Pazar günü idrak edilecek. Bayram sabahı camiler dolup taşarken bir yandan da milyonlarca Müslüman bayram namazı kılacak. Diyanet tarafından il il bayram namazı saatleri paylaşıldı. Peki; Diyanet ile Muş bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman? İşte Muş bayram namazı saati 2024!

Muş Bayram namazı saati! Muş’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Muş bayram namazı saati belli oldu. Diyanet'in il il açıkladığı bayram namaz saatleri vatandaşların gündeminde. 2024 Muş bayram namazı saat kaçta sorusu ilde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 16 Haziran 2024 Pazar günü Muş'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

MUŞ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet ile Muş bayram namazı saati belli oldu. Bu sene Kurban Bayramı'nın ilk günü 16 Haziran 2024 Pazar gününe denk geliyor.

İşte Muş bayram namazı saati 2024 bilgileri!

Muş Bayram namazı saati! Muş’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

MUŞ BAYRAM NAMAZI SAATİ 2024

Muş'ta bayram namazı 16 Haziran 2024 Pazar günü saat 05.23'de kılınacak.

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Muş Bayram namazı saati! Muş’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?

Bayram namazı iki rekattır ve yılda iki defa kılınır.

Camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır. Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir. Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir.

Muş Bayram namazı saati! Muş’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

KURBAN BAYRAMI NAMAZI KILINIŞI

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o ifade edilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

Bundan sonra imamla birlikte:

Muş Bayram namazı saati! Muş’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

1. Rekat Kılınışı

*Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
*Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,
*Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. *Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
*Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
*Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
*İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. *Cemaat ise sessizce imamı dinler.
*Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

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