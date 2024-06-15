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Muş Bayram namazı saati! Muş’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
13:26
Muş Bayram namazı saati! Muş’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Muş bayram namazı saati 2024 bu ilde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kurban bayramı bu yıl 16 Haziran 2024 Pazar günü idrak edilecek. Bayram sabahı camiler dolup taşarken bir yandan da milyonlarca Müslüman bayram namazı kılacak. Diyanet tarafından il il bayram namazı saatleri paylaşıldı. Peki; Diyanet ile Muş bayram namazı saat kaçta kılınacak, ne zaman? İşte Muş bayram namazı saati 2024!