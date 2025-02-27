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Muş iftar vakti 2025: Muş İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
10:19
Müslümanların dört gözle beklediği Ramazan için geri sayım başladı. Maneviyat dolu bu özel zaman dilimine girmeye sayılı günler kala ilk iftar, sahur ve teravih heyecanı, tüm İslam dünyasında hissedilmeye başlandı. İbadetlerini yerine getirecek olanlar "iftar saat kaçta, sahur vakti" şeklinde araştırmalarına başladı. On bir ayın sultanına günler kala 2025 imkasiyesi yayınlandı. Muş imsakiye ile birlikte, iftar saati ve imsak (sahur) vakti de belli oldu. Peki, Muş iftar vakti saat kaçta?