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Haberler Yaşam Muş iftar vakti 2025: Muş İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 10:01 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 10:19

Muş iftar vakti 2025: Muş İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Müslümanların dört gözle beklediği Ramazan için geri sayım başladı. Maneviyat dolu bu özel zaman dilimine girmeye sayılı günler kala ilk iftar, sahur ve teravih heyecanı, tüm İslam dünyasında hissedilmeye başlandı. İbadetlerini yerine getirecek olanlar "iftar saat kaçta, sahur vakti" şeklinde araştırmalarına başladı. On bir ayın sultanına günler kala 2025 imkasiyesi yayınlandı. Muş imsakiye ile birlikte, iftar saati ve imsak (sahur) vakti de belli oldu. Peki, Muş iftar vakti saat kaçta?

Muş iftar vakti 2025: Muş İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Ramazan ayı, bereketi ve huzuruyla tüm İslam âleminin üzerine doğacak. Oruç ve teravih ibadetlerini yerine getirecek Müslümanlar, Muş imsak vakitlerini takip etmeye başladılar. İşte 2025 Muş iftar saati ve sahur saati...

Muş iftar vakti 2025: Muş İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

MUŞ İMSAKİYE 2025: MUŞ İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden 81 il için 29 günlük imsakiye takvimini paylaştı. Muş başta olmak üzere diğer tüm iller için iftar ve sahur saatleri belli oldu. 1 Mart Cumartesi gününe denk gelen Ramazan ayında iftar ve sahur saatleri şöyle;

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Muş iftar vakti 2025: Muş İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

MUŞ'TA SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının 1. günü (1 Mart Cumartesi)

Muş İftar Vakti: 18:13
Muş Sahur (İmsak) Vakti: 05:18

Ramazan ayının 2. günü (2 Mart Pazar)

Muş İftar Vakti: 18:14
Muş Sahur (İmsak) Vakti: 05:17

Ramazan ayının 3. günü (3 Mart Pazartesi)

Muş İftar Vakti: 18:15
Muş Sahur (İmsak) Vakti: 05:15

Ramazan ayının 4. günü (4 Mart Salı)

Muş İftar Vakti: 18:16
Muş Sahur (İmsak) Vakti: 05:14

Ramazan ayının 5. günü (5 Mart Çarşamba)

Muş İftar Vakti: 18:17
Muş Sahur (İmsak) Vakti: 05:13

Muş iftar vakti 2025: Muş İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

MUŞ TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak. Türkiye genelinde camilerin dolup taşması beklenirken, imsakiye takvimine göre Muş için ilk teravih vakti 19:28 olarak duyuruldu.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

28 Şubat 2025 Cuma

Yatsı Namazı: 19:28

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

1 Mart 2025 Cumartesi

Yatsı Namazı: 19:29

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

2 Mart 2025 Pazar

Yatsı Namazı: 19:30

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

3 Mart 2025 Pazartesi

Yatsı Namazı: 19:31

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

4 Mart 2025 Salı

Yatsı Namazı: 19:33

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

5 Mart 2025 Çarşamba

Yatsı Namazı: 19:34

Teravih Namazı: Yatsı namazının ardından

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Muş iftar vakti 2025: Muş İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

2025 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

1. GÜN: 30 Mart 2025 Pazar

2. GÜN: 31 Mart 2025 Pazartesi

3. GÜN: 1 Nisan 2025 Salı

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