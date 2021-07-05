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Haberler Yaşam Müsilaj (Deniz salyası) ile mücadele sonuç verdi! Büyük değişim böyle fotoğraflandı
Giriş Tarihi: 05.07.2021 15:52 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 16:06

Müsilaj (Deniz salyası) ile mücadele sonuç verdi! Büyük değişim böyle fotoğraflandı

Marmara Denizi'nin üzerine bir kabus gibi çöken müsilaj diğer adıyla deniz salyası endişeye neden oldu. Müsilajla mücadele de büyük bir özveriyle gerçekleşirken çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22 maddelik "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında 8 Haziran'da başlattığı girişimle yürütülen çalışmalar ise dördüncü haftasında aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Marmara Denizi'nden 592 bölgede yürütülen çalışmalar sonucu 10 bin 500 metreküp müsilaj toplanarak bertaraf edildi.

Müsilaj Deniz salyası ile mücadele sonuç verdi! Büyük değişim böyle fotoğraflandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde başlatılan müsilaj temizleme seferberliğinin 27 gündür sürdürüldüğünü belirterek, "4 Temmuz'da topladığımız müsilajla birlikte 10 bin 664 metreküp müsilajı düzenli depolama alanlarına gönderdik" dedi.

Müsilaj Deniz salyası ile mücadele sonuç verdi! Büyük değişim böyle fotoğraflandı

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Bakan Kurum, Marmara Denizi'nde kirliliğe yol açan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için başlatılan temizlik çalışmasına ilişkin Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu.

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Müsilaj Deniz salyası ile mücadele sonuç verdi! Büyük değişim böyle fotoğraflandı

Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizleme seferberliğini 27'nci günde de sürdürdüklerini belirterek, "Çalışmalarımızda güzel sonuçlar elde ediyoruz. 4 Temmuz'da topladığımız müsilajla birlikte 10 bin 664 metreküp müsilajı düzenli depolama alanlarına gönderdik.

Müsilaj Deniz salyası ile mücadele sonuç verdi! Büyük değişim böyle fotoğraflandı

601 BÖLGEDE ÇALIŞMA

4 Temmuz itibarıyla illerimizde; İstanbul 6 bin 66 metreküp, Kocaeli 476 metreküp, Bursa 166 metreküp, Tekirdağ 154 metreküp, Balıkesir 811 metreküp, Çanakkale 918 metreküp ve Yalova'da 2 bin 73 metreküp müsilajı, 601 bölgedeki çalışmalarımızla bertaraf ettik. Karadan 413, denizden 188 bölgede çalıştık.

Müsilaj Deniz salyası ile mücadele sonuç verdi! Büyük değişim böyle fotoğraflandı

Denetimlerimizin 27'nci gününde toplam; 8 bin 739 denetimi tamamladık, 2 bin 282 atık su numunesini çevre laboratuvarlarımızda inceledik. Marmara Denizi'miz ve deniz canlılarımız için hız kesmeden çalışarak denizimizi temizliyoruz" dedi.

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