Müsilaj (Deniz salyası) ile mücadele sonuç verdi! Büyük değişim böyle fotoğraflandı

Marmara Denizi'nin üzerine bir kabus gibi çöken müsilaj diğer adıyla deniz salyası endişeye neden oldu. Müsilajla mücadele de büyük bir özveriyle gerçekleşirken çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22 maddelik "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında 8 Haziran'da başlattığı girişimle yürütülen çalışmalar ise dördüncü haftasında aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Marmara Denizi'nden 592 bölgede yürütülen çalışmalar sonucu 10 bin 500 metreküp müsilaj toplanarak bertaraf edildi.