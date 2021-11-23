Müslüme Türkiye’yi ağlattı! 'Dede Hasan Yağal neden tutuklandı?’ Ağabeyi böyle yanıtladı!

Türkiye, yörük kızı Müslüme Yağal'a ağladı. Talihsiz yavrunun dedesi tutuklandı. Dedesi ile aynı ismi taşıyan ağabeyi ise 'Dedeniz neden tutuklandı' sorusunu şöyle yanıtladı...