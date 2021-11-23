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Haberler Yaşam Müslüme Türkiye’yi ağlattı! 'Dede Hasan Yağal neden tutuklandı?’ Ağabeyi böyle yanıtladı!
Giriş Tarihi: 23.11.2021 16:29 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 10:34

Müslüme Türkiye’yi ağlattı! 'Dede Hasan Yağal neden tutuklandı?’ Ağabeyi böyle yanıtladı!

Türkiye, yörük kızı Müslüme Yağal'a ağladı. Talihsiz yavrunun dedesi tutuklandı. Dedesi ile aynı ismi taşıyan ağabeyi ise 'Dedeniz neden tutuklandı' sorusunu şöyle yanıtladı...

SABAH İNTERNET
Müslüme Türkiye’yi ağlattı! ’Dede Hasan Yağal neden tutuklandı?’ Ağabeyi böyle yanıtladı!

Son dakika haberi: Müge Anlı'da gündem olan Müslüme Yağal, 10 Kasım'da Mersin'de sırra kadem bastı.

Müslüme Türkiye’yi ağlattı! ’Dede Hasan Yağal neden tutuklandı?’ Ağabeyi böyle yanıtladı!

Ekipler, minik yavruyu bulmak için seferberlik başlattı. Geçtiğimiz Cuma ise acı haber alındı. Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı.

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Müslüme Türkiye’yi ağlattı! ’Dede Hasan Yağal neden tutuklandı?’ Ağabeyi böyle yanıtladı!

Yörük kızı Müslüme'nin ailesinden 8 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 8 kişiden dede Hasan Yağal ise tutuklandı.

Müslüme Türkiye’yi ağlattı! ’Dede Hasan Yağal neden tutuklandı?’ Ağabeyi böyle yanıtladı!

Dede Hasan Yağal'ın, arama çalışmalarına katıldığı ortaya çıktı.

Müslüme Türkiye’yi ağlattı! ’Dede Hasan Yağal neden tutuklandı?’ Ağabeyi böyle yanıtladı!

Müslüme'nin ağabeyi Hasan Yağal ise sabah.com.tr'ye konuştu. Yağal, 'Siz serbest kaldınız. Dedeniz neden tutuklandı?' sorusunu şöyle yanıtladı:

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