Müslüme Türkiye’yi ağlattı! ’Dede Hasan Yağal neden tutuklandı?’ Ağabeyi böyle yanıtladı!

Son dakika haberi: Müge Anlı'da gündem olan Müslüme Yağal, 10 Kasım'da Mersin'de sırra kadem bastı. Ekipler, minik yavruyu bulmak için seferberlik başlattı. Geçtiğimiz Cuma ise acı haber alındı. Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı. Yörük kızı Müslüme'nin ailesinden 8 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 8 kişiden dede Hasan Yağal ise tutuklandı. Dede Hasan Yağal'ın, arama çalışmalarına katıldığı ortaya çıktı. Müslüme'nin ağabeyi Hasan Yağal ise sabah.com.tr'ye konuştu. Yağal, 'Siz serbest kaldınız. Dedeniz neden tutuklandı?' sorusunu şöyle yanıtladı: 'Bilmiyorum. Bir anda oldu. Anlamadım… Kaybolduğu gün ailemle hayvanları otlatmaya gitmiştik. Döndüğümüzde kaybolduğunu öğrendik. Dedemin neden tutuklandığını bilmiyorum.' MÜSLÜME'NİN AĞABEYİ: 'KONUŞAMIYORUM RAHAT DEĞİLİM' Ağabey Yağal, 'İfadende neler söyledin?' sorusunu da 'Ben konuşamıyorum. Rahat değilim. Bir şey söylemedim.' şeklinde cevapladı. Yağal, diğer sorularımızı ise yanıtsız bıraktı... NE OLMUŞTU? Müslüme'nin cesedi çadırdan 7-8 kilometre mesafede, 500 metre yüksekliğindeki bir dağın tepesinde bulunmuştu. Müslüme'nin üzerinde kıyafetleri yoktu... MÜSLÜME'Yİ ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILMIŞ Öte yandan dede Hasan Yağal'ın, Müslüme'yi arama çalışmalarına katıldığı ortaya çıkmıştı. Tutuklanan dede, yaptığı röportajda şu ifadeleri kullanmıştı: Ben sürüye gitmiştim. Müslüme arabayı çok severdi. 'Arabaya bineceğim' diye babasının arkasından kaçmış. Anası tutmuş, alıkoymuş ağlarmış. Ondan sonra da yıkılası çadırı düzenleyeyim diye onunla uğraşırken, geç mi haberi oldu, erken mi haberi oldu, bilmiyorum, bir bakmış çocuk yok. Çocuk çok hareketliydi, çok akıllıydı. Zayıf bir çocuktu ama hareketliydi' demişti.