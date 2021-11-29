Müslüme Türkiye’yi derinden yaraladı! ’Dede’ Hasan Yağal’ın neden tutuklandığı ortaya çıktı!

Yörük kızı Müslüme Yağal'ın ölümü Türkiye'yi derinden yaraladı. Müslüme'nin 'dedesi' olarak bilinen ancak daha sonra yapılan DNA testi ile babası çıkan Hasan Yağal'ın neden tutuklandığı ise ortaya çıktı. Detaylara SABAH ulaştı...