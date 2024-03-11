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Haberler Yaşam Müslüme Yağal davası: Dedenin cezası açıklandı
Giriş Tarihi: 11.03.2024 15:51 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 15:51

Müslüme Yağal davası: Dedenin cezası açıklandı

Bundan üç yıl önce cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'la ilgili davada karar çıktı. Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklu büyükbabaya "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından verilen beraat kararlarını ve gelinine yönelik "nitelikli cinsel saldırı" suçundan verilen 28 yıl mahkumiyet hükmünü hukuka uygun buldu. Çocuğun cinsel istismarı" suçundan verilen 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ise 17 yıl 12 aya yükseltildi...

AA
Müslüme Yağal davası: Dedenin cezası açıklandı

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 3 yıl önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasıyla başlayan aramalarda 9 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 4 yakınının istinaf mahkemesinde yargılandığı davada karar açıklandı.

Müslüme Yağal davası: Dedenin cezası açıklandı

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesinde görülen duruşmaya, Müslüme Yağal'ın 19 Kasım 2021'de ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan büyükbabası H. Yağal, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma salonunda, tutuksuz sanıklar anne S. Yağal, büyükanne A. Yağal ve ağabey O. Yağal ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ve taraf avukatları hazır bulundu.

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Müslüme Yağal davası: Dedenin cezası açıklandı

Önceki savunmaların okunmasının ardından cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı, Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan dosyada H. Yağal hakkında gelini S. Yağal'a yönelik "nitelikli cinsel saldırı" suçundan verilen mahkumiyet kararında herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle istinaf talebinin esastan reddini, bu saldırı sonucu doğduğu belirlenen kız çocuğu A.Yağal'a karşı "sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan verilen 5 yıl 7 ay 15 gün cezanın kaldırılarak sanığın "çocuğun cinsel istismarı" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Müslüme Yağal davası: Dedenin cezası açıklandı

Mütalaada, H. Yağal hakkında Müslüme'ye karşı "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından verilen beraat kararının bozularak, küçük kızın ölümüne ilişkin süreçte elde edilen belge ve bilirkişi raporları doğrultusunda sanığın üzerine atılı suçlardan cezalandırılması istendi.

Müslüme Yağal davası: Dedenin cezası açıklandı

"Suçluyu kayırmak"tan hakkında beraat kararı verilen anne S. Yağal'ın da üzerine atılı suçtan cezalandırılması mütalaada talep edildi. Mahkeme heyeti, H. Yağal'ın Müslüme'ye karşı işlediği suçlardan verilen beraat kararlarının hukuka uygun bularak, istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi.

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