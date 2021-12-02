Türkiye Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Küçük kızın dedesi olduğu sanılan Hasan Yağal'ın aslında biyolojik babası olduğu geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmış ve olayla ilgili soruşturma genişletilmişti. Müslüme Yağal'ın ölüm nedeni merak edilirken, milyonlar 'Müslüme Yağal neden öldü, katili kim ve Müslüme Yağal'ın otopsi sonucu çıktı mı?' sorularına yanıt arıyor. Müslüme Yağal çadırlarından tam 7 KM uzakta bir alanda ölü olarak bulunmuştu. İddiaya göre Müslüme'nin kıyafetleri de başka bir yerde tespit edildi. Peki, Müslüme'nin ölüm nedeni belli oldu mu? Yörük Kızı Müslüme Yağal'ın otopsi sonucu çıktı mı, katili kim?