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Haberler Yaşam Müslüme Yağal’ın ölümünde SON DAKİKA: Müslüme’nin ölüm nedeni belli oldu mu? Yörük Kızı Müslüme Yağal'ın otopsi sonucu çıktı mı?
Giriş Tarihi: 02.12.2021 15:45 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 15:45

Müslüme Yağal’ın ölümünde SON DAKİKA: Müslüme’nin ölüm nedeni belli oldu mu? Yörük Kızı Müslüme Yağal'ın otopsi sonucu çıktı mı?

Mersin'de 10 Kasım tarihinde kaybolan ve arama çalışmalarının onuncu gününde cansız bedeni bulunan Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere, SABAH gazetesi, 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın DNA raporuna ulaşmış ve korkunç gerçeği kamuoyuna sunmuştu. DNA raporunda, dede olarak bilinen Hasan Yağal'ın küçük kızın babası olduğu ortaya çıkmıştı. Küçük kızın ölümüyle ilgili her geçen gün yeni bilgiler gelmeye devam ederken, milyonlar, 'Müslüme'nin ölüm nedeni belli oldu mu, katili kim ve otopsi sonucu çıktı mı?' sorularına yanıt arıyor. Küçük kızın ölüm nedeni merak edilirken aile içerisinde çeşitli istismar suçlamaları ülke genelinde infiale sebep oldu. Peki, Müslüme neden ve nasıl öldü? İşte detaylar...

Müslüme Yağal’ın ölümünde SON DAKİKA: Müslüme’nin ölüm nedeni belli oldu mu? Yörük Kızı Müslüme Yağal’ın otopsi sonucu çıktı mı?

MÜSLÜME YAĞAL 10 KASIM'DA KAYBOLDU

Yörük Yağal ailesi kış ayını geçirmek için Karaman'dan Mersin'in Gülnar ilçesine göçtü. 7 çocuklu ailenin 6'ncı çocuğu olan Müslüme Yağal 10 Kasım tarihinde saat 17.00 dolaylarında kayboldu. Yörük kızı Müslüme için seferber olundu, tüm bölge didik didik arandı. Aramalar 10'uncu gününde sonuç verdi. Müslüme Yağal çadırlarından tam 7 KM uzakta bir alanda ölü olarak bulundu. İddiaya göre Müslüme'nin kıyafetleri de başka bir yerde tespit edildi.

Müslüme Yağal’ın ölümünde SON DAKİKA: Müslüme’nin ölüm nedeni belli oldu mu? Yörük Kızı Müslüme Yağal’ın otopsi sonucu çıktı mı?

MÜSLÜME YAĞAL'IN ÖLÜMÜ İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümündeki sır perdesinin aralanması için cansız bedeni otopsiye alındı. Bu sırada Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

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Müslüme Yağal’ın ölümünde SON DAKİKA: Müslüme’nin ölüm nedeni belli oldu mu? Yörük Kızı Müslüme Yağal’ın otopsi sonucu çıktı mı?

YAĞAL AİLESİ GÖZALTINA ALINDI

Müslüme Yağal'ın ölümünün ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Aile, emniyet tarafından gözaltına alındı. Gözaltında ifadeleri alınan Yağal ailesi fertlerinden biri hariç hepsi serbest bırakıldı.

Müslüme Yağal’ın ölümünde SON DAKİKA: Müslüme’nin ölüm nedeni belli oldu mu? Yörük Kızı Müslüme Yağal’ın otopsi sonucu çıktı mı?

DEDE HASAN YAĞAL TUTUKLANDI

Gözaltında serbest bırakılmayan tek kişi dede olarak bilinen Hasan Yağal'dı. Hasan Yağal'ın emniyetteki ifadeleri değerlendirildi ve tutuklandı. Türkiye, Müslüme Yağal'ın ölümü sonrası gözlerini bu olaya çevirdi ve son dakika gelişmelerini yakından takip etti.

Müslüme Yağal’ın ölümünde SON DAKİKA: Müslüme’nin ölüm nedeni belli oldu mu? Yörük Kızı Müslüme Yağal’ın otopsi sonucu çıktı mı?

DEDE OLARAK BİLİNEN HASAN YAĞAL MÜSLÜME YAĞAL'IN BABASI ÇIKTI

Dün SABAH Gazetesi, Müslüme Yağal olayında DNA sonuçlarına ulaştı. İlk DNA örneklerinde Müslüme Yağal ile annesinin DNA'sı tuttu, ancak beklenmedik şekilde baba ile DNA uyuşmadı. Bunun üzerine dededen alınan DNA ile Müslüme'nin DNA'sı karşılaştırıldı. DNA örnekleri ilk incelemede uyultu ve dede olarak bilinen Hasan Yağal Müslüme Yağal'ın babası çıktı.

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