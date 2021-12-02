Mersin'de 10 Kasım tarihinde kaybolan ve arama çalışmalarının onuncu gününde cansız bedeni bulunan Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere, SABAH gazetesi, 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın DNA raporuna ulaşmış ve korkunç gerçeği kamuoyuna sunmuştu. DNA raporunda, dede olarak bilinen Hasan Yağal'ın küçük kızın babası olduğu ortaya çıkmıştı. Küçük kızın ölümüyle ilgili her geçen gün yeni bilgiler gelmeye devam ederken, milyonlar, 'Müslüme'nin ölüm nedeni belli oldu mu, katili kim ve otopsi sonucu çıktı mı?' sorularına yanıt arıyor. Küçük kızın ölüm nedeni merak edilirken aile içerisinde çeşitli istismar suçlamaları ülke genelinde infiale sebep oldu. Peki, Müslüme neden ve nasıl öldü? İşte detaylar...