Müslüme’nin dedesi Hasan Yağal ile Başak Cengiz’in katili aynı hapishanede! Yeni ayrıntılar ortaya çıktı

SON DAKİKA: MÜSLÜME'NİN DEDESİ HASAN YAĞAL İLE BAŞAK CENGİZ'İN KATİLİ AYNI HAPİSHANEDE! YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI İstanbul'da samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i (28) öldüren Can Göktuğ Boz ile Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın (3) tutuklanan dedesi Hasan Yağal, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tek kişilik odalara konuldu. Boz ve Yağal, diğer hükümlülerin zarar vermemesi için havalandırmaya da ayrı ayrı çıkarılıyor. İstanbul'da 10 Kasım günü samuray kılıcıyla yolda yürüyen mimar Başak Cengiz'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Can Göktuğ Boz, Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne getirildi. Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım günü kaybolan, yapılan aramalar sonucu 10 gün sonra da cansız bedeni bulunan Müslüme'nin ölümüne ilişkin tutuklanan dedesi Hasan Yağal da Diyarbakır'a getirilerek aynı cezaevine kondu. HENÜZ ZİYARET EDEN OLMADI Boz ve Yağal, zarar görmemesi için havalandırmaya da diğer tutuklu ve hükümlülerden ayrı çıkarılıyor. Zaman zaman sağlık sorunları olduğunu belirten Hasan Yağal, doktor kontrolünden geçiriliyor. Hasan Yağal ile Can Göktuğ Boz için geldikleri günden beri henüz ziyaretçi gelmediği belirtildi. İstanbul Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren şahıs adliyeye sevk edilerek tutuklanmıştı. Edinilen bilgilere göre, tutuklu bulunan Can Göktuğ B., Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Ceza evine alındığı öğrenildi. Olay, Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Karanfil Sokak üzerindeki lüks sitenin önünde 10 Kasım 2021 tarihinde saat 19.00 sıralarında meydana gelmişti. Bir inşaat firmasında mimar olarak çalışan Başak Cengiz, yolda yürürken elinde samuray kılıcı bulunan Can Göktuğ B., tarafından öldürülmüştü. Şahıs, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilip sorgusu tamamlandıktan sonra tutuklanmıştı. TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU İKİ OLAYLA İLGİLİ FLAŞ GELİŞME! Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin adliyeye sevk edilen dedesi tutuklanmıştı. Edinilen bilgilere göre, tutuklu bulunan dede Hasan Y., Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevine alındığı öğrenildi. MÜSLÜME'NİN ÖLÜMÜ Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi durumu ilgililere bildirmişti. AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cesedi 19 Kasım'da bulunmuştu. Jandarma ekipleri, aile bireylerini ve bazı akrabalarını ifadelerini almak üzere karakola götürmüştü. Müslüme Yağal'ın cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilmişti. Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığınca, Müslüme'nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 8 aile yakınının sorgusu tamamlanmış, dedesi Hasan Y., tutuklanmıştı. BAŞAK CENGİZ KİMDİR? İŞTE CİNAYETİN AYRINTILARI... İstanbul Finans Merkezi'ndeki bir proje için iki aylığına İstanbul'a gelen 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, mesaisinin ardından otele yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz'un (28) samuray kılıçlı saldırısına uğradı. Cani, kılıcı defalarca saplayıp genç kızı öldürdü.Kan donduran olay, önceki akşam saat 19.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'ta yaşandı. Ankara'da yaşayan mimar Başak Cengiz, Ataşehir'de yapımı süren İstanbul Finans Merkezi'nde bir bankanın inşaatında görevliydi. Olay günü, arkadaşlarına biraz daha mesaiye kalacağını söyledi. Mesainin ardından, onu hayattan koparacak caninin arkadan geldiğinden habersiz şekilde kaldığı otele doğru yürüyordu. Yanında samuray kılıcı taşıyan Boz, bir anda genç kadının sırtına kılıcı sapladı. Vahşete devam eden saldırgan, yere yığılan Cengiz'e kılıç darbeleri vurmayı sürdürdü.O anlar güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Ağır yaralanan Cengiz hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.Emniyet güçleri, katil zanlısını kısa sürede yakaladı.