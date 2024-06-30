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Haberler Yaşam Muş’ta başıboş köpekler iki kardeşe kabusu yaşattı: 10-15 tanesi sürü halinde…
Giriş Tarihi: 30.06.2024 13:36 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 13:36

Muş’ta başıboş köpekler iki kardeşe kabusu yaşattı: 10-15 tanesi sürü halinde…

Muş'ta başıboş sokak köpekleri 10 yaşındaki Umut Üveys ve 6 yaşındaki Mehmet Salih Söylemez'e saldırı. Çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan iki kardeş, "Köpek aniden geldi" diyerek o anları anlattı. Öte yandan sokak köpekleriyle ilgili o detay yaşanan vahşeti kanıtladı…

İHA
Muş’ta başıboş köpekler iki kardeşe kabusu yaşattı: 10-15 tanesi sürü halinde…

Muş merkeze bağlı, 3 kilometre uzaklıktaki Soğucak köyünde evinin yakınlarında sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan iki kardeş, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı. Yüzünden, kolundan ve bacağından yaralanan 10 yaşındaki Umut Üveys ve 6 yaşındaki Mehmet Salih Söylemez, yakınları tarafından çağrılan ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilen kardeşler o anı halen atlatamadıklarını söylediler.

Muş’ta başıboş köpekler iki kardeşe kabusu yaşattı: 10-15 tanesi sürü halinde…

"BUGÜN BENİM ÇOCUKLARIMA YARIN BELKİ BAŞKASINA…"

Baba İsmail Söylemez, çocuklarının başıboş köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığını ve eşinin haber vermesi üzerine hemen eve gelerek çocuklarını hastaneye götürdüğünü söyledi. Başıboş köpeklerin barınaklara toplatılmasını isteyen Söylemez, "İki tane çocuğuma kapımın önünde köpekler saldırdı. Başıboş köpeklerin belki mahalle olarak, köy olarak, merkez olarak çok çok sayıda olduğunu biliyoruz, görüyoruz.

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Muş’ta başıboş köpekler iki kardeşe kabusu yaşattı: 10-15 tanesi sürü halinde…

Yani buna bir önlem alınmasını istiyoruz. Bugün benim çocuklarıma saldırmış, görüyorsunuz halleri de ortadadır. Bugün benim çocuklarıma saldırmış, yarın belki başkasına veya bir dostumun, bir arkadaşımın, bir komşumun çocuğuna saldırmasını istemiyoruz. Bunların önleminin alınmasını istiyoruz. Bunların toplanmasını, başıboş olan köpeklerin hepsinin belediyenin barınaklarına götürülmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Muş’ta başıboş köpekler iki kardeşe kabusu yaşattı: 10-15 tanesi sürü halinde…

"10-15 KÖPEK SÜRÜ HALİNDE!"

Anne Ayşe Gül Söylemez ise saldırı sonrası çocuklarını gördüğünde endişelendiğini belirterek, "Sabah saat 8'de çocuklarıma köpekler saldırdı. Biz orada olmasaydık Allah bilir çocuklarım şu an ne durumda olurdu bilemezdim. Ondan dolayı bu başıboş köpeklere bir an önce önlemi alınması lazım. Kendi adıma konuşuyorum, o köpeklerin hepsinin toplanmasını istiyorum. Çocuklarımı kış vakti okula falan gönderemiyorum, kendim de korkuyorum gitmeye.

Muş’ta başıboş köpekler iki kardeşe kabusu yaşattı: 10-15 tanesi sürü halinde…

10-15 köpek sürü halinde dolaşıyorlar. Ondan dolayı bir an önce bunun önüne geçilmesini istiyorum. Bugün benim başıma gelen başkasının başına da gelebilir. Belki biz ufak tefek atlatmış olabiliriz ama başkasının çocuğunu sokakta orada burada yakalarsa paramparça edebileceğini biliyoruz. Başıboş hayvanların toplanmasını gerçekten canlı gönülden istiyorum. Benim başıma gelen başka bir anne babanın başına gelmesin" şeklinde konuştu.

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