Muş’ta başıboş köpekler iki kardeşe kabusu yaşattı: 10-15 tanesi sürü halinde…

Yani buna bir önlem alınmasını istiyoruz. Bugün benim çocuklarıma saldırmış, görüyorsunuz halleri de ortadadır. Bugün benim çocuklarıma saldırmış, yarın belki başkasına veya bir dostumun, bir arkadaşımın, bir komşumun çocuğuna saldırmasını istemiyoruz. Bunların önleminin alınmasını istiyoruz. Bunların toplanmasını, başıboş olan köpeklerin hepsinin belediyenin barınaklarına götürülmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.