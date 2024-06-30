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Muş’ta başıboş köpekler iki kardeşe kabusu yaşattı: 10-15 tanesi sürü halinde…
Giriş Tarihi: 30.06.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
13:36
Muş’ta başıboş köpekler iki kardeşe kabusu yaşattı: 10-15 tanesi sürü halinde…
Muş'ta başıboş sokak köpekleri 10 yaşındaki Umut Üveys ve 6 yaşındaki Mehmet Salih Söylemez'e saldırı. Çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan iki kardeş, "Köpek aniden geldi" diyerek o anları anlattı. Öte yandan sokak köpekleriyle ilgili o detay yaşanan vahşeti kanıtladı…