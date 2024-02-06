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Mustafa Avcı enkazdan 261 saat sonra kurtarılmıştı: Sözleri Türkiye'yi ağlattı!
Giriş Tarihi: 06.02.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
12:13
Mustafa Avcı enkazdan 261 saat sonra kurtarılmıştı: Sözleri Türkiye'yi ağlattı!
Hataylı Mustafa Avcı, eşinin doğumu için gittiği özel hastanede enkaz altında kaldı. Tam 11 gün boyunca yaşamak için savaştı. Umutların tükenmeye başladığı anda, depremin 261'inci saatinde enkazdan sağ kurtarıldı. Anlattıkları Türkiye'yi ağlattı: Kardeşim beni tanıyamamış!