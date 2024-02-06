Mustafa Avcı enkazdan 261 saat sonra kurtarılmıştı: Sözleri Türkiye’yi ağlattı!

11 GÜN BOYUNCA YAŞAMAK İÇİN DİRENMİŞ

Sarsıntının şiddetlenmesiyle bir kanepenin yanına düştüğünü ve 11 gün boyunca orada yaşama tutunduğunu belirten Avcı, eşi, yeni doğan kızı, annesi ile kardeşinin öldüğünü düşündüğünü anlattı. Avcı, doğumun ardından kızını sadece 5 dakika kucağına alabildiğini ifade ederek, şöyle konuştu: "Çok büyük ve zor bir imtihandı. Bir daha onları hiç göremeyeceğimi, hiçbir zaman yanlarına gidemeyeceğimi düşündüm. İyi ki seslerini duymadım çünkü bana seslenseler, yardım dileseler yanlarına gidememe ihtimalim çok kötü olurdu. Onların yaşadığını hissedip de gidememek çok daha kötüydü. 11 gün boyunca bu tür süreçler yaşadım."

Susuzluk yaşadığı enkaz altında zamanı ölçebilmek için arkadaşı Şakiroğlu'nun telefonundan 08.00'e alarm kurduklarını anlatan Avcı, sabah saatlerinde yardım için ses çıkarmaya çalıştıklarını dile getirdi.