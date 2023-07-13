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Haberler Yaşam Mustafa Kasadar’ın oğlunu banyoda parçalara ayırmış! Muhammed Nuh Kasadar cinayetinde korkunç detaylar!
Giriş Tarihi: 13.07.2023 15:05 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 15:06

Mustafa Kasadar’ın oğlunu banyoda parçalara ayırmış! Muhammed Nuh Kasadar cinayetinde korkunç detaylar!

İstanbul Bayrampaşa'da dondurucuda parçalanmış halde bulunan ve gazeteci yazar Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar'a ait olduğu öğrenilen cesetle ilgili tüm detaylar ortaya çıktı. Ailenin eski çalışanı olduğu öğrenilen ve Gasp Büro ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Hakan Ö. (28) emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf etti. Şüpheli; "Pazartesi günü birlikte menemen yedik. Sonra bizim eve geçip nargile içmeye başladık. O sıra eski konulardan konuşurken aramızda tartışma çıktı. İple boğarak öldürdüm" dediği iddia edildi. Öldürdükten sonra banyoda 6 parçaya ayırdığı cesedi evdeki derin dondurucuya koyduğunu öne süren cani aileye online mesajlaşma programından ulaşıp 40 bin dolar fidye istediği belirtildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK
Mustafa Kasadar’ın oğlunu banyoda parçalara ayırmış! Muhammed Nuh Kasadar cinayetinde korkunç detaylar!

19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar, geçen Pazartesi günü ortadan kaybolunca gazeteci yazar olan babası Mustafa Kasadar polise gidip şikayette bulundu. İddiaya göre oğlunu eski çalışanlarından olan ve ailecek yakından tanıdıkları Hakan Ö. kaçırmış ve fidye istemişti.

Mustafa Kasadar’ın oğlunu banyoda parçalara ayırmış! Muhammed Nuh Kasadar cinayetinde korkunç detaylar!

MUHAMMED NUR KASADAR'I PARÇALARA AYIRDI
Yapılan görüşmede şüpheli ilk olarak 40 bin dolar fidye istedi. Daha sonra yapılan pazarlıkla 70 bin liraya razı oldu. Polis ekipleri fidye alışverişi ayarlayıp şüpheli ile anlaşma sağlandı.

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Mustafa Kasadar’ın oğlunu banyoda parçalara ayırmış! Muhammed Nuh Kasadar cinayetinde korkunç detaylar!

FİDYE ALIŞVERİŞİNİ POLİS AYARLADI
Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri Hakan Ö.'yü hemen gözaltına alarak sorguya aldı. Hakan Ö., Muhammed Nuh Kasadar'ı evinde boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Mustafa Kasadar’ın oğlunu banyoda parçalara ayırmış! Muhammed Nuh Kasadar cinayetinde korkunç detaylar!

Polis, Hakan Ö'nün Edirne Asfaltı üzerinde bulunan 4 katlının 3. katındaki dairesini bastı.

Mustafa Kasadar’ın oğlunu banyoda parçalara ayırmış! Muhammed Nuh Kasadar cinayetinde korkunç detaylar!

MUHAMMED NUR KASADAR'I DONDURUCUYA KOYMUŞ
Daireye giren ekipler, Muhammed Nuh Kasadar'ın parçalanmış cesedini derin dondurucu içinde buldu. Ceset yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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