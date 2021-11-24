Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenler ile ilgili sözleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel Atatürk sözleri

Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi için çabalayan Öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Öğrenciler 24 Kasım ile ilgili olarak Öğretmenler Günü'ne özel Atatürk sözleri paylaşımları yapıyor. En güzel, etkileyici, kısa ve uzun, resimli Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenler ile ilgili sözleri gerek Whatsapp gerekse diğer sosyal medya platformları üzerinden milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde Gazi Mustafa Kemal'in kutsal meslek olarak gördüğü öğretmenlik mesleği için söylediği sözleri yer alıyor. İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel ve anlamlı Atatürk sözleri