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Haberler Yaşam Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenler ile ilgili sözleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel Atatürk sözleri
Giriş Tarihi: 24.11.2021 09:18 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 09:18

Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenler ile ilgili sözleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel Atatürk sözleri

Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi için çabalayan Öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Öğrenciler 24 Kasım ile ilgili olarak Öğretmenler Günü'ne özel Atatürk sözleri paylaşımları yapıyor. En güzel, etkileyici, kısa ve uzun, resimli Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenler ile ilgili sözleri gerek Whatsapp gerekse diğer sosyal medya platformları üzerinden milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde Gazi Mustafa Kemal'in kutsal meslek olarak gördüğü öğretmenlik mesleği için söylediği sözleri yer alıyor. İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel ve anlamlı Atatürk sözleri

Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenler ile ilgili sözleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel Atatürk sözleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenler ile ilgili sözleri an itibariyle binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Başkomutan M.Kemal Atatürk'ün en dikkat çekici sözleri arasında ''Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır...'' yer alır. Biz de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, Atatürk'ün öğretmenlerle ilgili sözlerini derledik. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenler ile ilgili sözleri ve 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel Atatürk sözleri

Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenler ile ilgili sözleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel Atatürk sözleri

ATATÜRK'ÜN ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLE İLGİLİ SÖZLERİ

"Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır."

"Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır."

"Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır…"

"Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır…"

"Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın, aynı suretle bütün tahsil derecelerindeki talim ve terbiyelerinin pratik olması mühimdir."

"Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınız için yol açtı. Gerçek zaferi siz, öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz. Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız."

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Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenler ile ilgili sözleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel Atatürk sözleri

"Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir."enim aşamasında ekonomik hayatta verimli, etkili ve başarılı olacak surette donatılmalıdır."

"Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir."

"Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder."

"Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir."

"Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın, aynı suretle bütün tahsil derecelerindeki talim ve terbiyelerinin pratik olması mühimdir."

Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenler ile ilgili sözleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel Atatürk sözleri

"Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur."

"En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur."

"Herkesin kendine göre bir zevki vardır. Kimi bahçe ile meşgul olmak, güzel çiçekler yetiştirmek ister. Bazı insanlar da adam yetiştirmekten hoşlanır."

"En mesut olanlar, hizmetlerinin bütün nesillerce meçhul kalmasını tercih edecek karakterde bulunanlardır."

"Öğretmenler her fırsattan istifade ederek halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır."

Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenler ile ilgili sözleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel Atatürk sözleri
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