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Müstehcen görüntü ile tuzağa çektiler: İşte 12 milyonluk vurgunun şifreleri!
Giriş Tarihi: 12.03.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
09:50
Müstehcen görüntü ile tuzağa çektiler: İşte 12 milyonluk vurgunun şifreleri!
Antalya'da 10 kişi, internette tanıştıkları kadınlara müstehcen görüntülerini yolladı. Kendilerini arayıp savcı ve avukat olarak tanıtan kişilerin "Hakkınızda dava açıldı" yalanına inandı. Çeteye toplamda 12 milyon lira kaptıran mağdurların anlattıkları şok etkisi yarattı!