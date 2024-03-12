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Haberler Yaşam Müstehcen görüntü ile tuzağa çektiler: İşte 12 milyonluk vurgunun şifreleri!
Giriş Tarihi: 12.03.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 09:50

Müstehcen görüntü ile tuzağa çektiler: İşte 12 milyonluk vurgunun şifreleri!

Antalya'da 10 kişi, internette tanıştıkları kadınlara müstehcen görüntülerini yolladı. Kendilerini arayıp savcı ve avukat olarak tanıtan kişilerin "Hakkınızda dava açıldı" yalanına inandı. Çeteye toplamda 12 milyon lira kaptıran mağdurların anlattıkları şok etkisi yarattı!

DHA
Müstehcen görüntü ile tuzağa çektiler: İşte 12 milyonluk vurgunun şifreleri!

Antalya'da sosyal medyada tanıştıkları kadınlar ile uygulama üzerinden karşılıklı müstehcen görüntü gönderen 10 kişi, sonrasında tehdit edilerek dolandırıldıkları iddiasıyla savcılığa şikayetçi oldu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada, dolandırılan toplam paranın 12 milyon 132 bin 203 lira olduğu belirlendi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame, 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, paraların gönderildiği hesapların sahibi 10 şüpheli hakkında, 20'şer yıla kadar hapis talep edildi.

Müstehcen görüntü ile tuzağa çektiler: İşte 12 milyonluk vurgunun şifreleri!

TEHDİT EDİLİP PARA İSTENDİ

Mağdur avukatı Abdullah İlkkahraman, dolandırıcılık olayının detayını anlattı. Avukat İlkkahraman, tarafların sosyal medya üzerinden tanıştığını, sonrasında cep telefon numaralarını vererek, karşılıklı müstehcen görüntüler gönderildiğini aktardı. Avukat İlkkahraman, "Daha sonra avukat olduğunu belirten kişi olayın mağdurunu arayarak, 'Yazıştığın ve müstehcen görüntüler attığın kişi 17 yaşından küçük. Babası olaya şahit olduğundan hakkınızda suç duyurusunda bulunuldu' diyor.

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Müstehcen görüntü ile tuzağa çektiler: İşte 12 milyonluk vurgunun şifreleri!

Avukat olduğunu söyleyen kişi, tarafları uzlaştırmak ve olayı kapatmak için para talep ediyor. Para gönderildikten sonra bu kez kendisini cumhuriyet savcısı olarak tanıtan kişi tarafından mağdurlar aranıyor. Savcı olduğunu söyleyen kişi, dosyanın avukat tarafından kendilerine getirildiğini belirterek, dosyayı kapatmak için bir miktar para talep ediyor. Para ödemeleri ise üçüncü kişilerin hesaplarına yapılıyor" dedi.

Müstehcen görüntü ile tuzağa çektiler: İşte 12 milyonluk vurgunun şifreleri!

'HESAP SAHİPLERİ ÜNİVERSİTELİLER'

Mevcut olayda hesap sahiplerinin genellikle üniversiteliler ya da maddi durumu kötü kişiler olduğunu aktaran avukat İlkkahraman, bu öğrencilerin para karşılığı hesaplarını kullandırdığını, bazılarının ise kredi puanlarının yükseltilmesi için hesaplarında yüklü miktarda para giriş çıkışının faydası olacağına inandığını söyledi. Avukat İlkkahraman, "Hesaplarının kullanılması karşılığında para teklif ediliyor. Bu durumda bu kişiler otomatik olarak suça iştirak şeklinde yargılanıyor.

Müstehcen görüntü ile tuzağa çektiler: İşte 12 milyonluk vurgunun şifreleri!

Vatandaşı ne polis, ne avukat, ne de Cumhuriyet savcısı arayıp mevcut dosyayı kapatacağını söylemez. Vatandaşlarımız bu şekilde arandıysa, ya da böyle bir olayın içerisinde bulunurlarsa kesinlikle en yakın Cumhuriyet savcılığına gitmelerini ya da kolluk güçlerine müracaat etmelerini söyleyebiliriz" diye konuştu.

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