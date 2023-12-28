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Haberler Yaşam Müşteri gibi içeriye girdi, dehşet saçtı! kardeşini 8 bıçak darbesiyle öldürdü
Giriş Tarihi: 28.12.2023 16:47 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023 16:47

Müşteri gibi içeriye girdi, dehşet saçtı! kardeşini 8 bıçak darbesiyle öldürdü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde annesiyle tartışan kardeşine sinirlenen abi, kardeşinin çalıştığı restorantı bastı. Müşteri kılığında içeriye giren Furkan P.,(25) sipariş almak için masaya yönelen kardeşi Birkan P.'yi (19) göğsünden bıçakladı. Talihsiz genç olay yerinde hayatını kaybederken, abi Furkan polis tarafından gözaltına alındı.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Müşteri gibi içeriye girdi, dehşet saçtı! kardeşini 8 bıçak darbesiyle öldürdü

Çanakkale'nin Biga ilçesinin İstiklal Mahallesi, Tevfik Güremen Sokağında bulunan bir Restorantta bugün öğle saatlerinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti. Abi Furkan P. ve Birkan P. , şehir merkezinde parfüm dükkanı işletiyorlardı. Kısa bir süre önce ekonomik nedenlerden dolayı aralarında çıkan tartışmalar nedeniyle dükkanlarını devrettiler.

Müşteri gibi içeriye girdi, dehşet saçtı! kardeşini 8 bıçak darbesiyle öldürdü

EVDE ANNESİYLE TARTIŞTI

2 gün önce bir restorantta işe başlayan Birkan P., dün akşam saatlerinde evde annesiyle parfüm dükkanında yaşanan sorunlar nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmaya abi Furkan P.'de dahil oldu. Annenin araya girmesiyle olay büyümeden kapandı.

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Müşteri gibi içeriye girdi, dehşet saçtı! kardeşini 8 bıçak darbesiyle öldürdü

RESTORANDI BASTI

Bugün öğle saatlerinde abi Furkan P, kardeşinin çalıştığı restoranda geldi. Kasadan bir su satın alan Furkan P. Köşedeki masaya oturdu. Başına geçirdiği kapüşon nedeniyle abisini tanımayan Birkan P. servis için masaya yönelip "ne alırdınız" dediği sırada ayağa kalkan Furkan P., peş peşe kardeşinin göğsüne bıçak sapladı.

Müşteri gibi içeriye girdi, dehşet saçtı! kardeşini 8 bıçak darbesiyle öldürdü

HAYATINI KAYBETTİ

Restoran çalışanları araya girerken göğsüne aldığı 8 bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan Birkan P. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Müşteri gibi içeriye girdi, dehşet saçtı! kardeşini 8 bıçak darbesiyle öldürdü

. Furkan P. restorantta polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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