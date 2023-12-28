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Müşteri gibi içeriye girdi, dehşet saçtı! kardeşini 8 bıçak darbesiyle öldürdü
Giriş Tarihi: 28.12.2023 16:47
Güncelleme Tarihi: 28.12.2023
16:47
Müşteri gibi içeriye girdi, dehşet saçtı! kardeşini 8 bıçak darbesiyle öldürdü
Çanakkale'nin Biga ilçesinde annesiyle tartışan kardeşine sinirlenen abi, kardeşinin çalıştığı restorantı bastı. Müşteri kılığında içeriye giren Furkan P.,(25) sipariş almak için masaya yönelen kardeşi Birkan P.'yi (19) göğsünden bıçakladı. Talihsiz genç olay yerinde hayatını kaybederken, abi Furkan polis tarafından gözaltına alındı.