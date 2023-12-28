Müşteri gibi içeriye girdi, dehşet saçtı! kardeşini 8 bıçak darbesiyle öldürdü

Çanakkale'nin Biga ilçesinin İstiklal Mahallesi, Tevfik Güremen Sokağında bulunan bir Restorantta bugün öğle saatlerinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti. Abi Furkan P. ve Birkan P. , şehir merkezinde parfüm dükkanı işletiyorlardı. Kısa bir süre önce ekonomik nedenlerden dolayı aralarında çıkan tartışmalar nedeniyle dükkanlarını devrettiler.