Haberler Yaşam Müşteri sandı sapık çıktı! İnternette tanıştığı hemcinsi kabusu yaşattı: Tuvalete kilitledi ve...

Giriş Tarihi: 05.06.2023 17:27 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 17:27

Müşteri sandı sapık çıktı! İnternette tanıştığı hemcinsi kabusu yaşattı: Tuvalete kilitledi ve...

Genç bir kadın, takı ve aksesuar satın aldığı hemcinsine kabusu yaşattı. Dükkan sahibi sürekli taciz eden sapık kadın, soluğu önceki gün dükkanda aldı. Tacizcisini karşısında gören kadın ise polisi aradı. Ancak ekiplerin dükkana girince ortalık karıştı.