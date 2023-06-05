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Haberler Yaşam Müşteri sandı sapık çıktı! İnternette tanıştığı hemcinsi kabusu yaşattı: Tuvalete kilitledi ve...
Giriş Tarihi: 05.06.2023 17:27 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 17:27

Müşteri sandı sapık çıktı! İnternette tanıştığı hemcinsi kabusu yaşattı: Tuvalete kilitledi ve...

Genç bir kadın, takı ve aksesuar satın aldığı hemcinsine kabusu yaşattı. Dükkan sahibi sürekli taciz eden sapık kadın, soluğu önceki gün dükkanda aldı. Tacizcisini karşısında gören kadın ise polisi aradı. Ancak ekiplerin dükkana girince ortalık karıştı.

Müşteri sandı sapık çıktı! İnternette tanıştığı hemcinsi kabusu yaşattı: Tuvalete kilitledi ve...

Müşteri sandığı kişi sapık çıktı. İnanılmaz olay önceki gün Antalya Kumluca'da yaşandı. Takı mağazasının önünde sabahtan akşama kadar oturan Burcu Özdemir, geceyi yine mağazanın önünde bankta geçirdi.

Müşteri sandı sapık çıktı! İnternette tanıştığı hemcinsi kabusu yaşattı: Tuvalete kilitledi ve...

Mağaza sahibi kadının iş yerine gelerek polisi araması ve polislerin gelmesiyle kadın, kaçarak uzaklaştı. Mağaza sahibi kadın, takıntılı aşığının yeniden gelmesi üzerine iş yerine davet ederek kendisiyle oturup konuşmayı denedi.

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Müşteri sandı sapık çıktı! İnternette tanıştığı hemcinsi kabusu yaşattı: Tuvalete kilitledi ve...

Kadını ikna edemeyen mağaza sahibi, arkadaşı aracılığıyla polisi arayarak yardım istedi. Mağazaya polislerin geldiğini gören Burcu Özdemir, koşarak üst kata çıkıp kendisini tuvalete kilitledi.

Müşteri sandı sapık çıktı! İnternette tanıştığı hemcinsi kabusu yaşattı: Tuvalete kilitledi ve...

Tüm çabalara rağmen tuvaletten çıkmayan kadın, olay yerine gelen kadın polis tarafından tuvaletten çıkarıldıktan sonra hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Müşteri sandı sapık çıktı! İnternette tanıştığı hemcinsi kabusu yaşattı: Tuvalete kilitledi ve...

Burcu Özdemir ile 6 ay önce sosyal medya üzerinden müşterisi olduğu için tanıştığını belirten mağaza sahibi Zeliha Çelik, "İlk başlarda sadece alışveriş için yazıyordu.

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