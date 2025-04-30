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MÜTHİŞ FIRSATLAR TAFLARDA! ŞOK aktüel 30 Nisan-6 Mayıs kataloğu: deterjanlar, yastık, bornoz, paspas, terlik, tencere...
Giriş Tarihi: 30.04.2025 08:59
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
08:59
MÜTHİŞ FIRSATLAR TAFLARDA! ŞOK aktüel 30 Nisan-6 Mayıs kataloğu: deterjanlar, yastık, bornoz, paspas, terlik, tencere...
ŞOK aktüel 30 Nisan-06 Haziran 2025 kataloğu birbirinden çeşitli ürünler cazip fiyatlarla satışa çıkıyor. Temizlik, hijyen ve temel gıda ürünlerinde indirimler alışverişseverleri karşılayacak. Peynir, yoğurt, börek, pirinç, çay, içecek gibi gıda ürünlerinde dikkat çeken indirimler mevcut. pike ve nevresim setleri, yastık, bornoz seti, banyo paspası, halı ve koltuk yıkama makinesi, terlik, tencere seti, çay seti, makarna tabağı, saklama kapları, hasır tepsiler Çarşamba günü satışta olacak. İşte; 30 Nisan-6 Haziran ŞOK aktüel kataloğu ve fiyat listesi...