MÜTHİŞ FİYATLAR! A101 aktüel 20 şubat kataloğu: Halı yıkama makinesi, buharlı temizleyici, saç kurutma, temizlik malzemeleri...

A101'in 20 Şubat Perşembe günü başlayacak indirimleriyle alışveriş sepetleri dolup taşacak.15-21 Şubat tarihleri arasında satışa sunulan indirimli ürünler, oldukça cazip fiyatlarla raflarda yerini aldı. Tuvalet kağıdı, yumuşatıcı, peynir, yoğurt, süt gibi temel ihtiyaçların yanı sıra halı yıkama makinesi, buharlı temizleyici, masa takımı, ütü ve temizlik malzemeleri de haftanın yıldızları. İşte, A101 20 Şubat aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.