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Haberler Yaşam MÜTHİŞ FİYATLAR! A101 aktüel 20 şubat kataloğu: Halı yıkama makinesi, buharlı temizleyici, saç kurutma, temizlik malzemeleri...
Giriş Tarihi: 17.02.2025 07:44 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 07:45

MÜTHİŞ FİYATLAR! A101 aktüel 20 şubat kataloğu: Halı yıkama makinesi, buharlı temizleyici, saç kurutma, temizlik malzemeleri...

A101 aktüel 20 Şubat kataloğu birbirinden çeşitli ürünler cazip fiyatlarla satışa çıkıyor.alışverişseverlere cazip fırsatlar sunuyor. 15 Şubat itibariyle mağazalarda yerini alan A101 indirimleri, temizlik, hijyen ve temel gıda ürünlerinde büyük fırsatlar yaratıyor. Yumuşatıcılar, mutfak temizlik malzemeleri, yüzey temizleyici, toz deterjan, çamaşır suyu müthiş fiyatlarla satışa çıktı. Tablet, televizyon, buharlı temizleyici, koltuk ve halı yıkama makinesi, saç kurutma, baskül, bıçak, sepet, sunum çeşitleri, masa takımı, plastik mutfak ürünleri perşembe günü satışta olacak. İşte; 20 Şubat A101 aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

MÜTHİŞ FİYATLAR! A101 aktüel 20 şubat kataloğu: Halı yıkama makinesi, buharlı temizleyici, saç kurutma, temizlik malzemeleri...

A101'in 20 Şubat Perşembe günü başlayacak indirimleriyle alışveriş sepetleri dolup taşacak.15-21 Şubat tarihleri arasında satışa sunulan indirimli ürünler, oldukça cazip fiyatlarla raflarda yerini aldı. Tuvalet kağıdı, yumuşatıcı, peynir, yoğurt, süt gibi temel ihtiyaçların yanı sıra halı yıkama makinesi, buharlı temizleyici, masa takımı, ütü ve temizlik malzemeleri de haftanın yıldızları. İşte, A101 20 Şubat aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.

MÜTHİŞ FİYATLAR! A101 aktüel 20 şubat kataloğu: Halı yıkama makinesi, buharlı temizleyici, saç kurutma, temizlik malzemeleri...

A101 HAFTANIN YILDIZLARI 15-21 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU
Siyah Çay 1KG 189,50 TL

Baharatlı Çekirdeksiz Yeşil Zeytin 400 g 69,50 TL

Siyah Zeytin 2KG 205 TL

Salça 830 G 39 TL

Çocuk Bezi 225 TL

Saç Boyası 89 TL

Yüzey Temizleyici 2,5 L 75 TL

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MÜTHİŞ FİYATLAR! A101 aktüel 20 şubat kataloğu: Halı yıkama makinesi, buharlı temizleyici, saç kurutma, temizlik malzemeleri...

A101 HAFTANIN YILDIZLARI 15-21 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU
Tam Yağlı Süzme Peynir 1KG 169 TL

Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 900 g 165 TL

Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 g 89 TL

Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 g 159 TL

Tereyağı 1 KG 350 TL

Kangal Sucuk 350 g 159 TL

Yoğurt 3KG 112,50 TL

MÜTHİŞ FİYATLAR! A101 aktüel 20 şubat kataloğu: Halı yıkama makinesi, buharlı temizleyici, saç kurutma, temizlik malzemeleri...

10 TL ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ


Sıvı Deterjan 2 L 99 TL

Yumuşatıcı 960 ml 69 TL

MÜTHİŞ FİYATLAR! A101 aktüel 20 şubat kataloğu: Halı yıkama makinesi, buharlı temizleyici, saç kurutma, temizlik malzemeleri...

20 ŞUBAT PERŞEMBE A101 AKTÜEL KATALOĞU
65 İnç 4K Ultra HD Smart LED TV 30.999 TL

40 İnç Smart TV 7.299 TL

Dekoratif Kablosuz Hoparlör 399 TL

32 İnç Ready Smart TV 5.499 TL

Sese Duyarlı Ambiyans Aydınlatma 299 TL

Tablet 2.399 TL

Oto Teleskopik Toz Alma Fırçası 55 TL

Akıllı Sünger 29 TL

Motosiklet Suluk Tutucu 179 TL

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