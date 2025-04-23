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FIRSATLAR RAFLARDA! A101 aktüel 24 Nisan kataloğu: Çay makinesi, ütü, tost makinesi, halı, perde, merdiven...
Giriş Tarihi: 23.04.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025
11:06
FIRSATLAR RAFLARDA! A101 aktüel 24 Nisan kataloğu: Çay makinesi, ütü, tost makinesi, halı, perde, merdiven...
A101 aktüel 24 Nisan kataloğu yayında. Kampanya kapsamında; temizlik malzemeleri, kişisel bakım ürünleri ve temel gıda çeşitlerinde büyük indirimler tüketicileri bekliyor. Sıvı deterjanlardan el sabunlarına, ayçiçek yağından beyaz peynire, tavuk kanattan üzüm pekmezine kadar birçok temel ihtiyaç ürünü hesaplı fiyatlarla satışa sunulacak. Elektronik kategorisinde ise cep telefonları, beyaz eşya seti, tost makinesi, ütü gibi ürünler dikkat çekiyor. İşte; 24 Nisan A101 aktüel kataloğu ve fiyat listesi...