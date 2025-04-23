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Giriş Tarihi: 23.04.2025 11:06 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 11:06

FIRSATLAR RAFLARDA! A101 aktüel 24 Nisan kataloğu: Çay makinesi, ütü, tost makinesi, halı, perde, merdiven...

A101 aktüel 24 Nisan kataloğu yayında. Kampanya kapsamında; temizlik malzemeleri, kişisel bakım ürünleri ve temel gıda çeşitlerinde büyük indirimler tüketicileri bekliyor. Sıvı deterjanlardan el sabunlarına, ayçiçek yağından beyaz peynire, tavuk kanattan üzüm pekmezine kadar birçok temel ihtiyaç ürünü hesaplı fiyatlarla satışa sunulacak. Elektronik kategorisinde ise cep telefonları, beyaz eşya seti, tost makinesi, ütü gibi ürünler dikkat çekiyor. İşte; 24 Nisan A101 aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

FIRSATLAR RAFLARDA! A101 aktüel 24 Nisan kataloğu: Çay makinesi, ütü, tost makinesi, halı, perde, merdiven...

A101'in 24 Nisan Perşembe günü başlayacak kampanyasıyla raflar avantajlı ürünlerle doluyor. Temizlik ürünleri, süt, yoğurt, peynir gibi temel gıda ürünlerinin yanı sıra çay makinesi, tost makinesi, ütü, halı, perde, merdiven gibi ev ihtiyaçları da dikkat çekiyor. İşte, A101 24 Nisan aktüel kataloğu ve indirimli ürünlerin fiyat listesi.

FIRSATLAR RAFLARDA! A101 aktüel 24 Nisan kataloğu: Çay makinesi, ütü, tost makinesi, halı, perde, merdiven...

85' Frameless Ultra QLED HD Google Tv 45.899 TL

43' Full HD Android 13 Smart Led Tv 8.499 TL

55' 4K UHD LED Dolby Atmos Smart Tv 26.999 TL

G3430 Tanklı Yazıcı 4.999 TL

7880 Kablosuz Hoparlör 549 TL

M59 Cep Telefonu 6.999 TL

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FIRSATLAR RAFLARDA! A101 aktüel 24 Nisan kataloğu: Çay makinesi, ütü, tost makinesi, halı, perde, merdiven...

BEYAZ EŞYA SETİ

FIRSATLAR RAFLARDA! A101 aktüel 24 Nisan kataloğu: Çay makinesi, ütü, tost makinesi, halı, perde, merdiven...

English Home Cam Demlikli Plastik Çay Makinesi 1.399 TL

Pierre Cardin Çelik Kettle 649 TL

Arzum El Blender Seti 1.799 TL

English Home Çıkarılabilir Plakalı Tost Makinesi 1.799 TL

Kiwi Seramik Tabanlı Ütü 999 TL

Kiwi Elektrikli Cezve 279 TL

Şarjlı Su Pompası 149 TL

Şarjlı Saç ve Sakal Düzeltme Makinesi 279 TL

Saç Kurutma Makinesi 599 TL

Sporcu Masaj Aleti 849 TL

Dijital Baskül 239 TL

Dik Süpürge 1.549 TL

FIRSATLAR RAFLARDA! A101 aktüel 24 Nisan kataloğu: Çay makinesi, ütü, tost makinesi, halı, perde, merdiven...

Porselen Kase 55 TL

Frezya Kase 4'lü 99,50 TL

Su Bardağı 3'lü 74,50 TL

Meşrubat Bardağı 3'lü 79,50 TL

Kupa 3'lü 84,50 TL

Bambu Kapaklı Borosilikat Kare Kavanoz 370 ml 79,50 TL

Borosilikat Çay Bardağı 6'lı 169 TL

Sprey Yağlık 100 ml 64,50 TL

Desenli Matara 750 cc 55 TL

Bulaşık Süngeri Askısı 20 TL

Saklama Kabı Seti 2'li 99,50 TL

Süzgeç 3'lü 159 TL

Pratik Basmalı Rondo 1500 ml 219 TL

Erzak Kabı 79,50 TL