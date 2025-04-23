FIRSATLAR RAFLARDA! A101 aktüel 24 Nisan kataloğu: Çay makinesi, ütü, tost makinesi, halı, perde, merdiven...

A101'in 24 Nisan Perşembe günü başlayacak kampanyasıyla raflar avantajlı ürünlerle doluyor. Temizlik ürünleri, süt, yoğurt, peynir gibi temel gıda ürünlerinin yanı sıra çay makinesi, tost makinesi, ütü, halı, perde, merdiven gibi ev ihtiyaçları da dikkat çekiyor. İşte, A101 24 Nisan aktüel kataloğu ve indirimli ürünlerin fiyat listesi.