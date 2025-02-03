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Haberler Yaşam MÜTHİŞ FİYATLAR! A101 aktüel 6 şubat kataloğu: Halı yıkama makinesi, çelik termoslar, tencere tava setleri, borcamlar, temizlik malzemeleri...
Giriş Tarihi: 03.02.2025 17:35 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 17:42

MÜTHİŞ FİYATLAR! A101 aktüel 6 şubat kataloğu: Halı yıkama makinesi, çelik termoslar, tencere tava setleri, borcamlar, temizlik malzemeleri...

A101 aktüel 6 Şubat kataloğu birbirinden çeşitli ürünler cazip fiyatlarla satışa çıkıyor. A101 indirimleri 1 Şubat itibariyle raflara dizildi ve şimdiden sepetler dolup taşıyor. Temizlik, hijyen ve temel gıda ürünlerinde indirimler dikkat çekiyor. Yumuşatıcılar, mutfak temizlik malzemeleri, tuvalet kağıtları, sıvı sabun çeşitleri müthiş fiyatlarla satışa çıktı. Halı yıkama makinesi, saç kurutma, dikey süpürge, ocak, fırın, davlumbaz üçlüsü, borcamlar, tencere setleri, plastik mutfak ürünleri perşembe günü satışta olacak. İşte; 6 Şubat A101 aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

MÜTHİŞ FİYATLAR! A101 aktüel 6 şubat kataloğu: Halı yıkama makinesi, çelik termoslar, tencere tava setleri, borcamlar, temizlik malzemeleri...

A101'in 6 Şubat Perşembe günü başlayacak indirimleriyle alışveriş sepetleri dolup taşacak. Öncesinde satışa sunulan 1-7 Şubat indirimli ürünleri ise müthiş cazip fiyatlarla müşterileri karşılıyor. Tuvalet kağıdı, yumuşatıcı, peynir, yoğurt, süt gibi temel ihtiyaçların yanı sıra halı yıkama makinesi, çelik termoslar, tencere tava setleri, borcamlar, temizlik malzemeleri de haftanın yıldızları. İşte, A101 6 Şubat aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi

MÜTHİŞ FİYATLAR! A101 aktüel 6 şubat kataloğu: Halı yıkama makinesi, çelik termoslar, tencere tava setleri, borcamlar, temizlik malzemeleri...

1-7 ŞUBAT A101 AKTÜEL ÜRÜNLER

Siyah Çay 1KG 179 TL

1KG Küp Şeker 43 TL

Domates Salçası 830 g 34 TL

Şampuan Çeşitleri 89,90 TL

Yüz Temizleme Jeli 200 ml 74 TL

Çocuk Devam Sütü Çeşitleri 400 g 185 TL

Yumuşatıcı 3L 90 TL

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MÜTHİŞ FİYATLAR! A101 aktüel 6 şubat kataloğu: Halı yıkama makinesi, çelik termoslar, tencere tava setleri, borcamlar, temizlik malzemeleri...

10 TL ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ

Kahve Çeşitleri 20'li 79,50 TL

3 Katlı Tuvalet Kağıdı 12'li 89,50 TL

MÜTHİŞ FİYATLAR! A101 aktüel 6 şubat kataloğu: Halı yıkama makinesi, çelik termoslar, tencere tava setleri, borcamlar, temizlik malzemeleri...

10 TL ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ

Kahve Çeşitleri 20'li 79,50 TL

3 Katlı Tuvalet Kağıdı 12'li 89,50 TL

MÜTHİŞ FİYATLAR! A101 aktüel 6 şubat kataloğu: Halı yıkama makinesi, çelik termoslar, tencere tava setleri, borcamlar, temizlik malzemeleri...

6-12 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINDA

Ton Balığı 3x160 g 159 TL

Piliç Kokteyl Sosis 1 KG 85 TL

Dana Kangal Sucuk 500 g 215 TL

Sıvı Sabun Çeşitleri 3 KG 70 TL

Sıvı Deterjan Çeşitleri 2 L 70 TL

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