MÜTHİŞ FİYATLAR! A101 aktüel 6 şubat kataloğu: Halı yıkama makinesi, çelik termoslar, tencere tava setleri, borcamlar, temizlik malzemeleri...

A101'in 6 Şubat Perşembe günü başlayacak indirimleriyle alışveriş sepetleri dolup taşacak. Öncesinde satışa sunulan 1-7 Şubat indirimli ürünleri ise müthiş cazip fiyatlarla müşterileri karşılıyor. Tuvalet kağıdı, yumuşatıcı, peynir, yoğurt, süt gibi temel ihtiyaçların yanı sıra halı yıkama makinesi, çelik termoslar, tencere tava setleri, borcamlar, temizlik malzemeleri de haftanın yıldızları. İşte, A101 6 Şubat aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi