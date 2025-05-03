MÜTHİŞ FİYATLAR! A101 aktüel 8 Mayıs kataloğu: Halı yıkama makinesi, buharlı temizleyici, saç düzleştirici, pikap, dikiş makinesi...

A101'in 8 Mayıs Perşembe günü başlayacak indirimleriyle alışveriş sepetleri dolup taşacak. Öncesinde satışa sunulan 3-9 Mayıs indirimli ürünleri ise müthiş cazip fiyatlarla müşterileri karşılıyor. Sıvı ve toz deterjan, yumuşatıcı, peynir, yoğurt, süt gibi temel ihtiyaçların yanı sıra halı yıkama makinesi, dikiş makinesi, buharlı temizleyici, saç düzleştirici, retro pikap, halı gibi pek çok üründe indirimler mevcut. İşte, A101 8 Mayıs aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.