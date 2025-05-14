Haberler
Yaşam
BİM aktüel yeni hafta kataloğu yayımlandı! 20 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? Vücut yağı, güneş sütü, güneş kremi, vücut losyonu
Giriş Tarihi: 14.05.2025 06:24
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
06:24
BİM aktüel yeni hafta kataloğu yayımlandı! 20 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? Vücut yağı, güneş sütü, güneş kremi, vücut losyonu
BİM aktüel 20 Mayıs kataloğu birbirinden çeşitli ürünler cazip fiyatlarla satışa çıkıyor. Vücut yağı, güneş sütü, güneş kremi, bronzluk artırıcı güneş spreyi, güneş yağı, vücut losyonu, saç yağı, tıraş bıçağı, saç bakım kapsülü, diş fırçası, tüy dökücü krem, duş seti, seyahat seti müthiş fiyatlarla satışa çıkıyor. Bu ürünlere ek gıda ürünlerinde de indirimler mevcut. Salı günü sepetler dolup taşacak. İşte, 20 Mayıs BİM aktüel kataloğu ve fiyat listesi...