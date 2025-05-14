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Haberler Yaşam BİM aktüel yeni hafta kataloğu yayımlandı! 20 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? Vücut yağı, güneş sütü, güneş kremi, vücut losyonu
Giriş Tarihi: 14.05.2025 06:24 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 06:24

BİM aktüel yeni hafta kataloğu yayımlandı! 20 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? Vücut yağı, güneş sütü, güneş kremi, vücut losyonu

BİM aktüel 20 Mayıs kataloğu birbirinden çeşitli ürünler cazip fiyatlarla satışa çıkıyor. Vücut yağı, güneş sütü, güneş kremi, bronzluk artırıcı güneş spreyi, güneş yağı, vücut losyonu, saç yağı, tıraş bıçağı, saç bakım kapsülü, diş fırçası, tüy dökücü krem, duş seti, seyahat seti müthiş fiyatlarla satışa çıkıyor. Bu ürünlere ek gıda ürünlerinde de indirimler mevcut. Salı günü sepetler dolup taşacak. İşte, 20 Mayıs BİM aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

BİM aktüel yeni hafta kataloğu yayımlandı! 20 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? Vücut yağı, güneş sütü, güneş kremi, vücut losyonu

BİM'in 20 Mayıs Salı günü başlayacak indirimleriyle alışveriş sepetleri dolup taşacak. Pirinç, zeytin, reçeller, makarna çeşitleri, bulgur, un, kavurma, yoğurt, tavuk gibi temel ihtiyaçların yanı sıra vücut yağı, güneş sütü, güneş kremi, vücut losyonu gibi yaza hazırlık ürünlerinde de indirimler mevcut. İşte, BİM 20 Mayıs aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.

BİM aktüel yeni hafta kataloğu yayımlandı! 20 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? Vücut yağı, güneş sütü, güneş kremi, vücut losyonu

BİM AKTÜEL 20 MAYIS KATALOĞU

Pilavlık Pirinç 5 kg 175 TL
Siyah Zeytin 1400 gr 199 TL
Bulgur Çeşitleri 1 kg 24,75 TL
Makarna Çeşitleri 500 gr 24,50 TL
Sebzeli Burgu Makarna 350 gr 22,75 TL

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BİM aktüel yeni hafta kataloğu yayımlandı! 20 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? Vücut yağı, güneş sütü, güneş kremi, vücut losyonu

BİM AKTÜEL 20 MAYIS KATALOĞU

Dana Baton Kavurma 1000 gr 699 TL

Tam Yağlı Ayran 2 Litre 59 TL

%0,5 Yağlı Süt 1 Litre 24.75 TL

BİM aktüel yeni hafta kataloğu yayımlandı! 20 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? Vücut yağı, güneş sütü, güneş kremi, vücut losyonu

BİM AKTÜEL 20 MAYIS KATALOĞU

Meyve Bar Çeşitleri 40 gr 27 TL
Kakao Parçacıklı Protein Bar 35 gr 29,50 TL
Granola Bar Elma&Tarçınlı 16,50 TL
Fıstık Ezmesi 315 gr 175 TL
Hurma Topu Çeşitleri 96 gr 59,50 TL

BİM aktüel yeni hafta kataloğu yayımlandı! 20 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? Vücut yağı, güneş sütü, güneş kremi, vücut losyonu

BİM AKTÜEL 20 MAYIS KATALOĞU

Işıltılı Vücut Yağı 50 ml 199 TL
Çok Yönlü Güneş Sütü Bebek&Çocuk 100 ml 50 SPF 389 TL
Güneş Kremi 50 ml 50 SPF 359 TL
Güneş Spreyi Çocuk 200 ml 50+ SPF 539 TL
Bronzluk Arttırıcı Güneş Spreyi 200 ml 50+ SPF 525 TL
Güneş Losyonu 200 ml 50+ SPF 499 TL
Güneş Losyonu Çocuk 50+ SPF 389 TL
Güneş Koruyucu Sprey 150 ml 50+ SPF 425 TL
Güneş Koruyucu Sprey Çocuk 150 ml 50+ SPF 425 TL
Güneş Koruyucu Sprey SPF 50+ 399 TL