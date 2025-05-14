BİM aktüel yeni hafta kataloğu yayımlandı! 20 Mayıs BİM aktüel ürünler neler? Vücut yağı, güneş sütü, güneş kremi, vücut losyonu

BİM'in 20 Mayıs Salı günü başlayacak indirimleriyle alışveriş sepetleri dolup taşacak. Pirinç, zeytin, reçeller, makarna çeşitleri, bulgur, un, kavurma, yoğurt, tavuk gibi temel ihtiyaçların yanı sıra vücut yağı, güneş sütü, güneş kremi, vücut losyonu gibi yaza hazırlık ürünlerinde de indirimler mevcut. İşte, BİM 20 Mayıs aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.