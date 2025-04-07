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MÜTHİŞ FİYATLAR! BİM aktüel katalog 8-11 Nisan: halı ve koltuk yıkama makinesi, buharlı temizleme makinesi, robot süpürge, ütü
Giriş Tarihi: 07.04.2025 06:53
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
06:53
MÜTHİŞ FİYATLAR! BİM aktüel katalog 8-11 Nisan: halı ve koltuk yıkama makinesi, buharlı temizleme makinesi, robot süpürge, ütü
BİM aktüel 8-11 Nisan tarihleri arasında alışveriş tutkunlarına kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Bu hafta da pek çok farklı kategoride indirimler müşterileri bekliyor. Gıda ürünlerinin yanı sıra halı ve koltuk yıkama makinesi, buharlı temizleme makinesi, robot süpürge, buhar kazanlı ütü, davlumbaz, ocak ve fırından oluşan ankastre set, telefon, piknik çantası gereçleri, banyo paspası, kaydırmaz tabanlık, tül perde gibi ev ihtiyaçları da mağazalarda yer alacak. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte; 8-11 Nisan BİM aktüel kataloğu ve fiyat listesi...