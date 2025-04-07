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Haberler Yaşam MÜTHİŞ FİYATLAR! BİM aktüel katalog 8-11 Nisan: halı ve koltuk yıkama makinesi, buharlı temizleme makinesi, robot süpürge, ütü
Giriş Tarihi: 07.04.2025 06:53 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 06:53

MÜTHİŞ FİYATLAR! BİM aktüel katalog 8-11 Nisan: halı ve koltuk yıkama makinesi, buharlı temizleme makinesi, robot süpürge, ütü

BİM aktüel 8-11 Nisan tarihleri arasında alışveriş tutkunlarına kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Bu hafta da pek çok farklı kategoride indirimler müşterileri bekliyor. Gıda ürünlerinin yanı sıra halı ve koltuk yıkama makinesi, buharlı temizleme makinesi, robot süpürge, buhar kazanlı ütü, davlumbaz, ocak ve fırından oluşan ankastre set, telefon, piknik çantası gereçleri, banyo paspası, kaydırmaz tabanlık, tül perde gibi ev ihtiyaçları da mağazalarda yer alacak. Peki, Bim'de bu hafta hangi aktüel ürünler var? İşte; 8-11 Nisan BİM aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

MÜTHİŞ FİYATLAR! BİM aktüel katalog 8-11 Nisan: halı ve koltuk yıkama makinesi, buharlı temizleme makinesi, robot süpürge, ütü

BİM aktüel 8-11 Nisan tarihleri arasında kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Gıda ürünlerinin yanı sıra ev yaşamını kolaylaştıran teknolojik cihazlarda indirimler dikkat çekiyor. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında halı ve koltuk yıkama makinesi, buharlı temizlik cihazı, robot süpürge, buhar kazanlı ütü yer alıyor. İşte, BİM aktüel katalog 8-11 Nisan ürünleri.

MÜTHİŞ FİYATLAR! BİM aktüel katalog 8-11 Nisan: halı ve koltuk yıkama makinesi, buharlı temizleme makinesi, robot süpürge, ütü

BİM AKTÜEL 8 NİSAN SALI KATALOĞU

Lor Peyniri 59,50 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri 299,00 TL

Dana DÖner 209,00 TL

Süt Çeşitleri 8,90 TL

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MÜTHİŞ FİYATLAR! BİM aktüel katalog 8-11 Nisan: halı ve koltuk yıkama makinesi, buharlı temizleme makinesi, robot süpürge, ütü

BİM AKTÜEL 8 NİSAN SALI KATALOĞU

Kuruyemiş Bar 69,50 TL

Fındık Ezmesi 109,00 Tl

Kakaolu Kutu Gofret 79,00 TL

MÜTHİŞ FİYATLAR! BİM aktüel katalog 8-11 Nisan: halı ve koltuk yıkama makinesi, buharlı temizleme makinesi, robot süpürge, ütü

BİM AKTÜEL 11 NİSAN CUMA KATALOĞU

Robot Süpürge 11.999 TL

Halı ve Koltuk yıkama makinesi 7.390 TL

Buhar kazanlı ütü 5.490 TL

Blender set 1.290 TL

MÜTHİŞ FİYATLAR! BİM aktüel katalog 8-11 Nisan: halı ve koltuk yıkama makinesi, buharlı temizleme makinesi, robot süpürge, ütü

BİM AKTÜEL 11 NİSAN CUMA KATALOĞU

Esnek Saplı Mop – 249,00 TL

Hazneli Temizlik Fırçası – 149,00 TL

Yedekli Wc Kağıtlık ve Banyo Seti – 549,00 TL

Pedallı Çöp Kovası (5L) – 209,00 TL

Mini Ütü Masası – 259,00 TL

Saplı Saklama Kabı (6L) – 79,00 TL