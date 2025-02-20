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MÜTHİŞ FİYATLAR! ŞOK aktüel 22-25 Şubat 2025 kataloğu: Makyaj buzdolabı, bulaşık deterjanı, yumuşatıcı, yastık, koltuk örtüsü
Giriş Tarihi: 20.02.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
14:21
MÜTHİŞ FİYATLAR! ŞOK aktüel 22-25 Şubat 2025 kataloğu: Makyaj buzdolabı, bulaşık deterjanı, yumuşatıcı, yastık, koltuk örtüsü
ŞOK aktüel 22-25 Şubat 2025 kataloğu satışa çıkıyor. Temizlik, hijyen ve temel gıda ürünlerinde büyük indirimler alışveriş tutkunlarını bekliyor. Kağıt havlu, bulaşık deterjanı, yumuşatıcı gibi temizlik ve hijyen ürünlerinde avantajlı fiyatlar dikkat çekiyor. Ayrıca, koltuk örtüsü, yastık, yastık kılıfı, kapı önü paspası ve makyaj buzdolabı gibi ev ihtiyaçlarında da cazip kampanyalar sunuluyor. İşte; 22-25 Şubat ŞOK aktüel kataloğu ve fiyat listesi...