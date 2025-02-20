MÜTHİŞ FİYATLAR! ŞOK aktüel 22-25 Şubat 2025 kataloğu: Makyaj buzdolabı, bulaşık deterjanı, yumuşatıcı, yastık, koltuk örtüsü

ŞOK marketin 22 Şubat Cumartesi günü başlayacak indirimleri dikkat çekiyor. Temel gıda ürünlerinden temizlik ve hijyen malzemelerine kadar birçok üründe cazip fiyatlar sunuluyor. Koltuk örtüsü, yastık, yastık kılıfı, kapı önü paspası ve makyaj buzdolabı gibi ev ihtiyaçları da büyük indirimlerle satışa çıkıyor. Zincir markette kaçırılmayacak fırsatlar müşterileri bekliyor. İşte, ŞOK aktüel 22-25 Şubat kataloğu ve fiyat listesi.