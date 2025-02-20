Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MÜTHİŞ FİYATLAR! ŞOK aktüel 22-25 Şubat 2025 kataloğu: Makyaj buzdolabı, bulaşık deterjanı, yumuşatıcı, yastık, koltuk örtüsü
Giriş Tarihi: 20.02.2025 14:21 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 14:21

MÜTHİŞ FİYATLAR! ŞOK aktüel 22-25 Şubat 2025 kataloğu: Makyaj buzdolabı, bulaşık deterjanı, yumuşatıcı, yastık, koltuk örtüsü

ŞOK aktüel 22-25 Şubat 2025 kataloğu satışa çıkıyor. Temizlik, hijyen ve temel gıda ürünlerinde büyük indirimler alışveriş tutkunlarını bekliyor. Kağıt havlu, bulaşık deterjanı, yumuşatıcı gibi temizlik ve hijyen ürünlerinde avantajlı fiyatlar dikkat çekiyor. Ayrıca, koltuk örtüsü, yastık, yastık kılıfı, kapı önü paspası ve makyaj buzdolabı gibi ev ihtiyaçlarında da cazip kampanyalar sunuluyor. İşte; 22-25 Şubat ŞOK aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

MÜTHİŞ FİYATLAR! ŞOK aktüel 22-25 Şubat 2025 kataloğu: Makyaj buzdolabı, bulaşık deterjanı, yumuşatıcı, yastık, koltuk örtüsü

ŞOK marketin 22 Şubat Cumartesi günü başlayacak indirimleri dikkat çekiyor. Temel gıda ürünlerinden temizlik ve hijyen malzemelerine kadar birçok üründe cazip fiyatlar sunuluyor. Koltuk örtüsü, yastık, yastık kılıfı, kapı önü paspası ve makyaj buzdolabı gibi ev ihtiyaçları da büyük indirimlerle satışa çıkıyor. Zincir markette kaçırılmayacak fırsatlar müşterileri bekliyor. İşte, ŞOK aktüel 22-25 Şubat kataloğu ve fiyat listesi.

MÜTHİŞ FİYATLAR! ŞOK aktüel 22-25 Şubat 2025 kataloğu: Makyaj buzdolabı, bulaşık deterjanı, yumuşatıcı, yastık, koltuk örtüsü

ŞOK AKTÜEL 22-25 ŞUBAT 2025 KATALOĞU

Koltuk Örtüsü 159 TL

Dolgulu Yastık 199 TL

Micro Yasrık 99,95 TL

Kapı Önü Paspası 69,95 TL

25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

8'li Kağıt Havlu 75 TL,

Bulaşık Deterjanı 75 TL,

Yumuşatıcı Çeşitleri 85 TL,

Çiçek Balı 109 TL,

Kürek Helva 50 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MÜTHİŞ FİYATLAR! ŞOK aktüel 22-25 Şubat 2025 kataloğu: Makyaj buzdolabı, bulaşık deterjanı, yumuşatıcı, yastık, koltuk örtüsü

ŞOK AKTÜEL 22-25 ŞUBAT 2025 KATALOĞU

Kozmetik makyaj sıcak ve soğuk ayarlı taşınabilir dolap 1549 TL

Mama hazırlama makinesi 14,599 TL

Taşınabilir mini şarjlı araç ve el süpürgesi 779 TL

MÜTHİŞ FİYATLAR! ŞOK aktüel 22-25 Şubat 2025 kataloğu: Makyaj buzdolabı, bulaşık deterjanı, yumuşatıcı, yastık, koltuk örtüsü

19 ŞUBAT - 4 MART ŞOK YENİ AKTÜEL KATALOĞU
Pilavlık Bulgur 50 TL

Mercimek 38,50 TL

Nohut 44,90 TL

Kuru Fasulye 52,90 TL

Tunus Hurma 300 g 34,90 TL

Mazafati Hurma 400 g 49,90 TL

Sukkari Hurma 500 g 84,90 TL

Çay 1000 g 175 TL

Mühür Kızarmış Tel Kadayıf 400 g 52,50 TL

Revani 300 g 59 TL

Kemalpaşa Tatlısı 140 g 25 TL

MÜTHİŞ FİYATLAR! ŞOK aktüel 22-25 Şubat 2025 kataloğu: Makyaj buzdolabı, bulaşık deterjanı, yumuşatıcı, yastık, koltuk örtüsü

19 ŞUBAT - 4 MART ŞOK YENİ AKTÜEL KATALOĞU
Dana Kangal Sucuk 190 TL 200 g ( 1 Alana 1 Bedava)

Dil/ Örgü Peyniri Tam Yağlı 250 g 72,50 TL

Tam Yağlı Kaşar Peyniri ï 500 g 135 TL

Tam Yağlı Süzme Beyaz Peynir 500 g 69,50 TL

Dilimli Pastırma 120 g 139 TL

SON DAKİKA