Mutlaka izlemeniz gereken en iyi 100 bilim kurgu filmi

Çelik Yumruklar (Real Steel) 2011 / IMDb: 7.1 - Yönetmen: Shawn Levy
Oyuncular: Hugh Jackman, Evangeline Lilly, Kevin Durand, Anthony Mackie, Hope Davis
Yakın gelecekte, boks sporunun teknolojik bir hâl aldığı bir ortamda Charlie, bir yer altı boks ringinden diğerine geçmek için hurda metalden kalitesiz robotlar yaparak geçimini sağlamaktadır. Sonunda dibe vurunca kendisinden ayrı yaşayan oğlu Max ile şampiyonada yarışacak bir boksör robot yapıp eğitmek üzere birlik olur. Bu vahşi arenada işler ciddiye bindikçe, Charlie ve Max bütün engellere rağmen, ringlere geri dönmek için son bir fırsat daha yakalarlar.