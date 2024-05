Kedisi Mutlu'yu bulana 3 bin TL ödül vereceğini belirten Tuna, "Şu an 3 bin diyorum ama bulunduğu zamanki mutluluğumuzla 5 bin, 10 bin hiçbir şeyi gözüm görmüyor. Her yerde arıyoruz. El ilanları bastırdık, çevrede her yere dağıttık, her yere yapıştırdık. Sağ olsunlar çok duyarlı insanlar var. Sabah akşam Mutlu'ya benzettikleri hayvanların fotoğraflarını atıyorlar. Ama maalesef 6 gündür hiçbir şekilde bulamadık. Ama vazgeçmeyeceğiz, pes etmeyeceğiz.