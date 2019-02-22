Müze gibi ev

"Kutsal kitabımız, ayetler, hadisler hat sanatıyla yazılmıştır. O kutsallığın hürmetine örneklerin en güzeli yapılan hat sanatı ile koleksiyona başladım. Osmanlı ve Selçuklu sanat eserlerini kendi imkanlarım ölçüsünde almayı sürdürdüm. Sahip olmak egosuyla değil, korumak anlayışıyla alabildiğim kadar eser almaya başladım. Peş peşe anne ve babamı kaybedince de ya köyü yaşatmam ya da İstanbul'daki hayatıma devam etmem gerekiyordu. Ben köy hayatını tercih ettim. Bunun için de yaşayabileceğim, standartlarıma ve hobilerime uygun bir mekan yapmaya karar verdim. Selçukluyu, Osmanlıyı ve Cumhuriyet'i soluyabileceğiniz, onlarla yaşayabileceğimiz bir alan yaptım."