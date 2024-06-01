Müze yöneticisi kadının başına gelmeyen kalmadı: 9 yıllık kimlik kabusu şoke etti!

İŞLEMEDİĞİ SUÇLARA İFADE VERİYOR

Dilekçenin devamında yapılan işlemlerle kendisinin hiçbir alakasının bulunmadığını belirten Derya Y, savcılık kendisini bulamadığı için hakkında sürekli yakalama kararı çıkardığını bu nedenle mağdur olduğunu söyledi. Genç kadın kişisel verilerini hukuka aykırı bir şekilde izin ele geçiren kişilerin cezalandırılmasını talep etti. Şikâyet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.