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Müze yöneticisi kadının başına gelmeyen kalmadı: 9 yıllık kimlik kabusu şoke etti!
Giriş Tarihi: 01.06.2024 06:25
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
06:31
Müze yöneticisi kadının başına gelmeyen kalmadı: 9 yıllık kimlik kabusu şoke etti!
İstanbul'da bir müzede yönetici olarak çalışan Derya Y. (37), çalınan kimlik bilgileri nedeniyle 9 yıldır adeta kabus yaşıyor. Kimlik bilgilerini kullanarak banka hesapları açan, bu hesaplardan para transferleri gerçekleştiren ve yasal olmayan işlemler yapan kişi ya da kişiler yüzünden Derya Y. hakkında sık sık yakalama kararı çıkarılıyor. Sürekli adliyede ifade vermek zorunda kalan genç kadın, suç duyurusunda bulundu.