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MYANMAR'DA DEPREM YAŞANDI! Birçok ülkeden hissedildi: Myanmar deprem şiddeti kaç, ölü ve yaralı var mı?
Giriş Tarihi: 28.03.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
16:14
MYANMAR'DA DEPREM YAŞANDI! Birçok ülkeden hissedildi: Myanmar deprem şiddeti kaç, ölü ve yaralı var mı?
Son dakika Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkede duyurulan deprem haberinin ayrıntıları Türkiye'den de araştırılıyor. Deprem, Çin'in güneybatısında ve Tayland'da da hissedildi. Sarsıntılar Tayland'da da hissedildi ve başkent Bangkok'ta yaşayanlar binalar sallandıkça sokaklara koştu. Bu noktada depremin ciddiyeti merak edilirken, sarsıntının ardından.Peki, Myanmar depreminin şiddeti ve büyüklüğü kaç, ölü ve yaralı var mı?